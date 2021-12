Colruyt waarschuwt voor 'sterk lagere' winst

De supermarktgroep Colruyt zag de winst in de eerste helft van zijn boekjaar fel afnemen. Het bedrijf ziet af door de zware concurrentie, stijgende grondstofprijzen en mensen die minder kopen.

Colruyt scherpte zijn winstwaarschuwing dinsdagavond nog wat aan. Het bedrijf meldde in een financiële update dat de nettowinst voor het lopende boekjaar 'beduidend tot sterk lager' zal zijn dan vorig jaar. Op de algemene vergadering afgelopen september hield Colruyt het nog bij 'beduidend' lager. Vlak voor de zomer was het nog gewoon 'lager'.

De reden was al bekend: de concurrentie met andere winkelketens loopt de laatste maanden hoog op. Dat zet druk op de winst. De winstgevendheid kwam onlangs nog meer in het gedrang doordat het bedrijf zijn personeel een coronapremie betaalt en de lonen geïndexeerd worden. 'De coronapremie leidt tot 15 miljoen euro extra kosten', zegt financieel directeur Stefaan Vandamme.

Dat Colruyt een uitdagend boekjaar doormaakt, blijkt uit het rapport over de eerste helft van het boekjaar. De brutobedrijfswinst (ebitda) is tussen maart en september gedaald van 9,4 procent van de omzet tot 7,8 procent. De bedrijfswinst (ebit) daalde van 6,2 naar 4,2 procent. Dat is nog iets lager dan waarop de beursanalisten van ING hadden gerekend. Zij raamden de ebitmarge op 4,9 procent.

Minder kopen

Een eerste reden voor de terugval is het feit dat mensen minder kochten. De keten Colruyt - het vlaggenschip van de winkelgroep - boette 4,9 procent omzet in. OKay, Bio-Planet en Cru gingen er samen 9,6 procent op achteruit.

De terugval in de winkels is te verklaren doordat de verkoopcijfers van dezelfde periode een jaar eerder fors hoger lagen dan normaal. In maart 2020 brak het coronavirus uit in België en hamsterden klanten. Bovendien was er toen ook een door de overheid opgelegd verbod op kortingsacties, wat een positief effect had op de winstmarges.

31% Marktaandeel Het marktaandeel van Colruyt, OKay en Spar bleef in de eerste jaarhelft stabiel op 31 procent.

Positief voor Colruyt is dat de keten geen klanten meer verliest aan de concurrentie. Het marktaandeel van Colruyt, OKay en Spar bleef in de eerste jaarhelft stabiel op 31 procent. In voorgaande financiële updates meldde Colruyt marktaandeelverlies. In 2020 liepen veel klanten over naar buurtwinkels van vooral Delhaize en Carrefour. Winkelen in de buurt was het devies - en zelfs de verplichting - tijdens de eerste lockdown.

Colruyt ziet nog meer positiefs. 'De omzet zonder brandstoffen steeg met 6 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2019', zegt Vandamme.

Een fenomeen dat anders dan de volumedalingen nog niet meteen ten einde is, is de harde strijd met andere supermarkten. Sinds de zomer neemt de prijzenslag alleen maar toe. Colruyt voelt zich verplicht prijsdalingen en kortingen van concurrenten ook door te voeren, want het belooft zijn klanten de laagste prijs.

'Er waren meer concurrenten die uitpakten met grote kortingen, en dat op meer producten', zegt Vandamme. 'Bovendien daalde de basisprijs van sommige producten.' De periode waarover Colruyt rapporteert, eindigde in september. Ze omvat dus niet de afgelopen maanden, waarin sprake was van aanzienlijk groeiende inflatie.

Duurdere grondstoffen

Toch speelde de inflatie Colruyt ook in de gerapporteerde periode parten in de vorm van oplopende kosten voor energie en transport. Dat is de derde factor die verklaart waarom de winst onder druk staat.

De stijgende grondstofprijzen blijven Colruyt in de tweede helft van het boekjaar achtervolgen, in de vorm van leveranciers die de aankoopprijzen willen verhogen. Ook zij worden geconfronteerd met stijgende kosten, die ze willen doorrekenen aan de supermarkten. Het fenomeen stak al in de eerste helft van het boekjaar de kop op, maar pas de jongste weken ging de bal echt aan het rollen. Colruyt onderhandelt momenteel met zijn leveranciers over de prijzen voor volgend boekjaar.

De keten aanvaardt niet zonder meer dat leveranciers hun prijzen verhogen. 'De gesprekken zijn pittig', zegt Vandamme. 'Wij trekken voluit de kaart van onze klanten, want wij willen hen de laagste prijzen blijven aanbieden. We stellen vragen bij de tariefstijgingen. We willen met leveranciers afspraken maken voor de toekomst. Wat gaan ze doen met hun prijzen als de grondstofkosten in de toekomst dalen?'

Ondertussen is het resultaat zichtbaar in de winkelrekken. Heel veel producten van Ferrero en Mondelez ontbreken door een prijzenconflict. Maar er zijn nog veel meer producten die niet in de rekken liggen, waaronder die van de multinationals P&G (Ariël), Pepsico (Lay's) en Kellogg's (Pringles). Dat kan de keten parten spelen, want de kerstperiode is het belangrijkste koopmoment van het jaar.

'80 procent van de lege rekken is te verklaren door leveranciers die kampen met problemen', zegt Vandamme. 'Ze slagen er niet in voldoende producten te leveren omdat ze kampen met tekorten aan grondstoffen, verpakkingsmateriaal of transportproblemen. Sommige leveranciers kampen met personeelstekorten door corona.'