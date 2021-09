Colruyt wil CO2-neutraal worden via Congolese herbebossing

De retailer wil in Congo een bos aanleggen dat 3,5 keer zo groot is als de stad Brussel en hoopt zo CO2-neutraal te worden, bericht De Standaard.

De retailer wil de komende drie jaar 12 miljoen bomen aanplanten in een zone in de Congolese provincie Kwango, ten zuidoosten van Kinshasa, zo bericht De Standaard.

Die ­regio is erg onderhevig aan roofbouw. De ambitie van Colruyt is om de ­lokale gemeenschappen te betrekken, zodat ze er het belang van inzien om het bos te respecteren.

Het bos moet 100 vierkante ­kilometer groot worden, wat 2,2 keer de oppervlakte van het Zoniënwoud is of 3,5 keer de stad Brussel. Colruyt rekent erop dat het aan­gelegde bos tegen 2030 120.000 ton CO 2 opvangt, waardoor het bedrijf CO 2-neutraal zou worden.

Bosbouw tegen klimaatopwarming

Volgens professor Wannes Hubau (Universiteit Gent) is bosbouw een element in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het regenwoud is de beste locatie voor de bosbouw, omdat de bomen er erg snel groeien.

'De bomen slaan CO 2 op én ze hebben ook een afkoelend effect, via de schaduw die ze creëren en de vochtdruppeltjes die ze uitscheiden', zegt ­Hubau. Door bomen aan te planten, verbetert het captatievermogen ­inzake CO 2 van de planeet.

Het project van Colruyt werd ­onder meer door­gelicht door het Africamuseum en de UGent. ­Wereldwijd zou er 1.200 miljoen hectare in aanmerking komen voor herbebossing. Daarvan zou al 292 miljoen beloofd zijn.