Colruyt wil in steden onlineboodschappen aan huis leveren

Stedelingen die online boodschappen bij Colruyt bestellen, kunnen die vanaf volgend jaar thuis geleverd krijgen. Zijn ambitie om een concurrent voor Bol.com en Amazon uit te bouwen staat op een laag pitje.

De Belgische beursgenoteerde warenhuisgroep Colruyt gaat de concurrentie met Delhaize en Carrefour harder aan op het internet. Het moederbedrijf van supermarktketens als Colruyt, OKay en Bio-Planet wil binnenkort boodschappen die klanten via de webshop Collect & Go bestellen bij klanten thuis leveren.

Tenminste: als die klanten in grote steden wonen. 'We zijn niet van plan producten thuis te bezorgen in het zuidelijkste punt van Belgiƫ', zegt operationeel directeur Frans Colruyt. 'We kijken naar de grote steden. We willen testprojecten opzetten in Antwerpen, Gent en Brussel. Later kunnen misschien ook Namen en Luik volgen.'

2019

In zijn recentste jaarverslag schreef Colruyt al dat het met thuisleveringen in 2019 wou experimenteren. Dat moet op een duurzame manier gebeuren, klonk het.

'We gaan niet zoals onze concurrenten met bestelwagens op diesel leveren', zegt Frans Colruyt. 'Het moeten op zijn minst busjes zijn op cng-gas of hybridebusjes. Later kunnen we overschakelen op elektrische busjes, al zal dat technisch allicht nog niet mogelijk zijn in de komende vijf jaar.'

Wie nu bij Collect & Go online bestelt, kan zijn boodschappen afhalen in 186 afhaalpunten. Die liggen meestal in Colruyt-winkels. Maar binnenkort opent de keten ook afhaalpunten in de OKay-buurtwinkelketen.

De concurrenten van Colruyt leveren al een tijdje online bestelde producten bij klanten thuis. Delhaize lanceerde twee jaar geleden thuisleveringen en Carrefour breidde zijn leverdienst afgelopen zomer fors uit. Aldi en Lidl hebben geen webwinkel voor voeding.

Bol.com en Amazon

Colruyts ambitie om een tegengewicht te vormen voor de Nederlandse webwinkel Bol.com en de ook bij ons actieve webwinkel Amazon is geen prioriteit. Nochtans zei CEO Jef Colruyt in september 2017 dat zijn bedrijf zijn achterstand op Bol.com en Amazon wou inhalen. 'We willen er absoluut voor gaan en blijven investeren. Als het over enkele jaren nog niet gelukt is een antwoord te vinden op buitenlandse non-foodwebwinkels, zullen we onze conclusies trekken.'

Of we nog een concurrent kunnen maken voor Bol.com? Zeg nooit nooit, maar denk het niet. Frans Colruyt Operationeel directeur Colruyt Group

'Dat is nog altijd onze houding tegenover non-food-e-commerce', zegt Jef Colruyt een jaar later. 'We hebben nog geen definitieve beslissing genomen over online non-food, maar we zijn nu met andere dingen bezig.'

Zijn neef Frans Colruyt tempert de verwachtingen. 'Of we nog een concurrent kunnen zijn voor Bol.com? Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.'

Hoge loonkosten

Het winkelbedrijf klaagde in de afgelopen jaren - net als andere bedrijven - geregeld over hoe de Belgische regering de e-commerce aanpakt. In 2015 riep Frans Colruyt de regering nog op iets te doen aan de 'te hoge loonkosten en het gebrek aan arbeidsflexibiliteit'. Ruim de helft van wat de Belgen online kopen, kopen ze in het buitenland, bleek eerder uit studies van de winkelfederatie Comeos.