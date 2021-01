Colruyts, textielbarons en Denen azen op E5 Mode

Er zijn drie formele kandidaten om de verlieslatende kledingketen E5 Mode over te nemen: de winkelgroep Colruyt, de textielfamilie De Sutter en de Deense modegroep BTX. Op 26 januari wordt wellicht bekend wie het pleit wint.

Na een week radiostilte laten de gerechtelijke mandatarissen die het tegen schuldeisers beschermde E5 Mode en de kledingontwerper ECG proberen te verkopen opnieuw in hun kaarten kijken. Ze bevestigen wat de voorbije dagen al naar buiten sijpelde: er zijn drie kandidaten om E5 Mode over te nemen.

De ondernemers Peter en Kristof De Sutter willen de Belgische winkelketen helemaal overnemen. Ze willen 90 procent van het personeel behouden. E5 Mode heeft 55 winkels in Vlaanderen. Die verschaffen werk aan 450 mensen.

De vakbonden kiezen voor de familie De Sutter. Die wil alle personeelsleden behouden, terwijl er na een overname door Colruyt en BTX jobs verdwijnen Sven De Scheemaeker Vakbond ACV Puls

De De Sutters hebben ervaring in de kledingsector, want ze zijn de eigenaar van de jeansmaker Ansi en de Tunesische textielfabriek PGT. Ze zijn ook eigenaar van de Adagio-serviceflats in Tielt.

PMV

Als ze erin slagen E5 Mode in te lijven, is het Vlaamse overheidsfonds PMV volgens de vakbonden en de mandatarissen bereid borg te staan voor de bankleningen die de De Sutters aangaan. PMV wenst niet te reageren.

Het fonds kwam het voorbije jaar in een lastig parket door het faillissement van een andere modespeler, de Mechelse groep FNG. PMV was aandeelhouder en had leningen verschaft aan het bedrijf. Door het faillissement ging 32 miljoen euro belastinggeld verloren.

Fiets!

Colruyt doet een bod op 16 E5 Mode-winkels. Toch wil het maar 20 personeelsleden overnemen. 'Colruyt wil de winkels ombouwen tot winkels van Fiets! of de kledingketen ZEB', zegt gerechtelijk mandataris Jozef Dauwe. Werknemers die uit de boot vallen en hun job verliezen, krijgen de kans om aan de slag te gaan bij Colruyt, dat ook winkelformules heeft als OKay, Dreamland en Bio-Planet.

Colruyt wil de winkels ombouwen tot winkels van Fiets! of de kledingketen ZEB. Jozef Dauwe Gerechtelijk mandataris

Het bod van Colruyt hangt min of meer samen met dat van de Deense kledingmaker BTX. Die wil 27 winkels overnemen en heeft zijn plannen volgens de mandatarissen doorgesproken met Colruyt. De Denen willen 100 werknemers overnemen en zijn geïnteresseerd om ook de merknaam E5 Mode over te nemen.

Hoeveel de bedrijven bieden, willen de mandatarissen niet kwijt. De vakbonden kregen te horen dat het 'om evenwaardige biedingen' ging.

Eerder was ook de Nederlandse ondernemer Lex Hes geïnteresseerd. 'Maar hij trok zich terug na negatieve mediaberichten', zegt Dauwe. De ondernemer lag bij de vakbonden erg moeilijk door zijn brokkenparcours in zijn thuisland.

Tewerkstelling

Op 26 januari wordt waarschijnlijk bekend wie met E5 Mode aan de haal gaat. De vakbonden willen dat het de familie De Sutter wordt. 'Zij willen alle personeelsleden behouden, terwijl er na een overname door Colruyt en BTX jobs verdwijnen', zegt Sven De Scheemaeker van ACV Puls. Ook Bart Leybaert van de BBTK heeft een duidelijke voorkeur voor de De Sutters. 'De garantie van PMV wekt vertrouwen en is goed voor de tewerkstelling.'