Coolblue België groeit harder dan ooit

De omzet van Coolblue België is vorig jaar met de helft gestegen tot ruim een half miljard euro. Nieuwe winkels en vooral corona deden de webwinkel nog harder groeien dan in zijn doorbraakjaren.

Coolblue is vorig jaar nog harder gegroeid dan in 2015, toen het zich samen met Bol.com en Zalando in België op de kaart zette. De onlineverkoper van elektronica zag zijn omzet toen jaarlijks met zo'n 30 procent stijgen. Maar toen e-commerce zijn exotische karakter wat verloor, vertraagde het groeitempo.

De essentie De omzet van Coolblue steeg vorig jaar in België met de helft.

Het bedrijf groeide nog meer dan in de voorbije jaren, toen het in onze contreien doorbrak.

Daardoor boekt de Nederlandse webwinkel ruim een half miljard euro omzet in België.

Coolblue blijft nieuwe winkels openen. Eind dit jaar opent de zesde Belgische winkel, in Kuurne.

Later dit jaar trekt Coolblue mogelijk ook naar de beurs.

Vorig jaar kreeg Coolblue een nieuwe boost, steviger dan ooit tevoren. De omzet steeg met 48 procent naar 553 miljoen euro, blijkt uit het pas verschenen jaarverslag van de Belgische vennootschap van het bedrijf. De Belgische tak groeide harder dan de groepsomzet, die met 34 procent naar 2 miljard euro ging.

De bedrijfswinst steeg met 35 procent naar 2,3 miljoen euro. Maar Coolblue België koopt amper eigen producten in. Het gros van de producten die Coolblue in België verkoopt, koopt het van zijn Nederlandse moederbedrijf, tegen onderling afgesproken niet-publieke tarieven.

Corona

Coolblue profiteert van de gevolgen van het coronavirus. De fysieke winkels waren vorig jaar maandenlang gesloten of draaiden op een laag pitje, waardoor mensen niet anders dan meer online konden kopen.

Dat corona webwinkels meer klanten opleverde, bleek eerder al. De onlineomzet van het winkelbedrijf Ahold Delhaize - met als belangrijkste locomotief webwinkel Bol.com - steeg vorig jaar met bijna 60 procent. De omzet van de maaltijdboxenleverancier HelloFresh verdubbelde. Die van kledingwebwinkel Zalando ging 30 procent hoger.

Daarnaast lanceerde Coolblue ook nieuwe initiatieven, die de omzet deden groeien. Sinds vorig jaar levert en installeert Coolblue in heel België grote huishoudelektronica zoals wasmachines en televisies. Het opende ook nieuwe winkels in Hasselt en in Brussel en nam 200 nieuwe werknemers aan, waardoor nu 700 mensen op de loonlijst staan.

Brussel en Wallonië

Het bedrijf groeit ook in Brussel en Wallonië, waar het sinds 2017 actief is. In 2021 investeert Coolblue extra in Franstalig België, schrijft het in zijn jaarrekening. Het wil er onder meer zijn eigen fietsen aan huis leveren, wat het al in Vlaanderen doet.

700 Belgische werknemers Coolblue nam 200 nieuwe werknemers aan, waardoor nu in totaal 700 mensen op de loonlijst staan.

Daarnaast investeert Coolblue verder 'in zijn infrastructuur'. Eind vorige maand kondigde het aan dat het tegen het jaareinde een nieuwe winkel opent in Kuurne in West-Vlaanderen, de zesde Belgische winkel. Er zijn al Coolblue-winkels in Antwerpen, Zaventem, Gent, Brussel en Hasselt.

Ook in zijn thuisland Nederland blijft Coolblue investeren. Daar komen vier nieuwe winkels. In Duitsland lanceerde topman Pieter Zwart zijn webwinkel een jaar geleden. Eind 2021 opent de eerste Duitse winkel in Düsseldorf. Door alle plannen voor nieuwe winkels sluit Coolblue het jaar wellicht af met in totaal 20 winkels.

Intussen blijft het stil over de mogelijke beursgang van het bedrijf. Afgelopen februari kondigde Zwart aan dat hij 'heel hard aan het nadenken' was over een beursintroductie. Die zou Coolblue kunnen waarderen op 5 miljard euro, berekenden waarnemers.