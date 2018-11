Coolblue, MediaMarkt en co boos over staking Bpost

Door een staking bij Bpost maakt het postbedrijf zich onpopulair bij webwinkelbedrijven. Pakjes komen te laat aan. 'Dit is frustrerend voor ons en onze klanten.'

'We zijn helemaal niet blij met deze staking. Klanten krijgen kleinere artikelen met enkele dagen vertraging aan en daar hebben we geen vat op. We hopen dat dit deze staking eenmalig is, anders zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken. Met een andere partner in zee gaan? Eventueel, ja.'

Elektroketen MediaMarkt is duidelijk niet opgezet met de staking die postbedrijf Bpost nog zeker vier dagen teistert. Daardoor zullen er amper brieven en pakjes geleverd worden. Media Markt verontschuldigt zich op zijn website vooraf bij zijn klanten.

Late leveringen

Het is niet alleen een probleem voor MediaMarkt, maar veel bedrijven die producten online verkopen. Terwijl MediaMarkt zijn grotere pakketten zelf levert, is de Nederlandse webwinkel Coolblue bijna volledig afhankelijk van Bpost. Op sociaalnetwerksite Twitter regent het klachten over te late leveringen.

Een woordvoerder wil niet reageren, maar op Twitter geeft het bedrijf aan ernstige hinder te ondervinden. 'De staking heeft ons inderdaad ook getroffen. Wanneer onze pakketjes zullen aankomen, kunnen we nu nog niet zeggen', tweet het bedrijf. Het socialmediateam van Coolblue zegt aan gedupeerde klanten 'dat er naar oplossingen gezocht wordt'.





Concurrent Bol.com heeft amper last van de staking, aangezien het samenwerkt met PostNL. Met die Nederlandse concurrent van Bpost gaat ook Schoenen Torfs tijdelijk in zee. 'Bpost schiet in eigen voet. Ik ken de achtergrond van de staking niet, maar ik begrijp niet dat ze er via gesprekken niet uit geraken', zei CEO Wouter Torfs dinsdag.

Niet elk bedrijf kan zomaar overschakelen naar PostNL. Voor de staking werkten PostNL en Torfs al samen voor de Nederlandse markt. Daardoor konden de Nederlanders de schoenenverkoper snel helpen in België.

'Wij hebben geen overeenkomst met PostNL', zegt Media Markt-woordvoerder Janick De Saedeleer. 'Snel overschakelen is praktisch niet haalbaar.'

Kleine webwinkels

Enkele kleine webshops, zoals Kidsdinge en Suikerdraakje, schakelen over naar DPD. 'Tijdelijk, maar misschien wel definitief', klinkt het. DPD zelf geeft geen commentaar.

Vijfdaagse staking

De staking bij Bpost ging dinsdagavond om 22 uur van start. Het postbedrijf meldde woensdagochtend dat een 'beperkt volume' aan brieven en pakjes uitgedeeld werd. Kranten werden wel zo goed als overal uitgereikt.



De vakbonden plannen de komende dagen stakingen in telkens andere afdelingen van het bedrijf.

- woensdag: sorteercentra

- donderdag: posttransporten

- vrijdag: postbodes

- maandag: loketten, administratie en call centra

- dinsdag: pakjesverwerking