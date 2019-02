Coolblue investeert zijn cash in extra voorraden

Het Nederlandse e-commercebedrijf Coolblue groeide in 2018 met dubbele cijfers, maar zag ook zijn cashberg fors afnemen. Dat geld zit vooral in grotere stocks.

Opmerkelijk is wel dat de kasvoorraad van Coolblue in het voorbije jaar sterk slonk, van bijna 93 miljoen eind 2017 tot een kleine 30 miljoen euro eind 2018. Volgens het bedrijf is dat een bewuste keuze. ‘We vergrootten onze voorraad producten omdat we in (de belangrijke feestmaand) december onze producten beter beschikbaar wilden stellen aan onze klanten, en omdat we enkele speciale deals konden afsluiten met hogere marges.’