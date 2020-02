Coolblue opent drie nieuwe winkels in België

De Nederlandse webwinkel Coolblue boekte in 2019 net geen 1,5 miljard euro omzet. De keten opent steeds meer eigen winkels en wil meer producten bij mensen thuis installeren. Zo wapent de groep zich tegen de komst van Amazon.

De Nederlandse webshop en winkelketen Coolblue verdubbelt het aantal winkels in België. Dit jaar openen drie winkels in Brussel en Wallonië. De verkoper van elektronica, tuingereedschap en sportartikelen heeft al winkels in Antwerpen, Gent en Zaventem. De nieuwe winkel in de Louizalaan in Brussel levert 50 nieuwe jobs op.

1.400 Installateurs en koeriers Coolblue werft dit jaar 1.200 nieuwe koeriers en 200 installateurs aan.

Coolblue zoekt ook 100 nieuwe Belgische werknemers om bij mensen thuis online bestelde producten te leveren met de fiets of met bestelbusjes. Een deel van die artikelen - zoals televisies en wasmachines - installeren de bezorgers bij de klanten thuis.

Ook in zijn thuisland Nederland breidt Coolblue uit. De groep werft dit jaar 1.200 nieuwe koeriers en 200 installateurs aan.

Amazon

In Nederland krijgt Coolblue later dit jaar concurrentie van Amazon. De Amerikaanse internetreus bouwt Amazon.nl uit tot een volwaardige webwinkel. Ook Belgen kunnen erop shoppen. Door producten thuis te installeren kan Coolblue het verschil maken.

1,5 miljard Omzet Met net geen 1,5 miljard euro omzet lag de verkoop in 2019 drie keer hoger dan in 2015.

Ook met zijn abonnementen springt Coolblue uit de boot. Zo is het voortaan ook in België mogelijk een abonnement te nemen op een wasmachine. Is die kapot, dan vervangt Coolblue haar binnen 48 uur. Wie verhuist kan zijn wasmachine zonder meerkosten door Coolblue laten verhuizen.