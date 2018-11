Coolblue ruilt Bpost tijdelijk in voor PostNL

Door een staking bij Bpost ruilen webwinkelbedrijven het postbedrijf tijdelijk in voor concurrenten zoals PostNL.

Wie in de komende dagen een pakje bestelt bij de Nederlandse webwinkel Coolblue, zal dat een dag nadien aan huis geleverd krijgen door een postbode van het Nederlandse postbedrijf PostNL . Nochtans levert Bpost de pakjes van Coolblue in België, maar door een vijfdaagse staking bij het Belgische postbedrijf komen de pakjes niet of vertraagd aan.