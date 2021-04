Coolblue stelt beursgang uit

De Nederlandse webwinkel Coolblue, die ook in België actief is, gaat pas na de zomer naar de Amsterdamse beurs. Dat meldt de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad.

Deliveroo

Voetbalclub Club Brugge blies zijn beursgang af omwille van de matige interesse. In Amsterdam zelf debuteerde InPost , de uitbater van kluisjes voor webwinkels, in januari wel nog vlammend. Beleggers plakten op dag één mee dan 10 miljard beurswaarde op de Poolse start-up. Sindsdien is het beleggersenthousiasme echter bekoeld, vorige week zakte het aandeel zelfs even onder de intekenprijs.