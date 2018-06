Coolblue verkoopt 25 procent meer in België

De Nederlandse webwinkel Coolblue zag de verkoop in 2017 toenemen, maar het groeitempo vertraagt. De winstmarge blijft laag.

Webwinkel Coolblue heeft vorig jaar in België 312 miljoen euro omzet geboekt met de online verkoop van printers, tv's, smartphones en andere elektronische spullen. Dat is 25 procent meer dan in 2016.