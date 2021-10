Coolblue verwacht minder winst aan vooravond beursdebuut

Aan de vooravond van het beursdebuut van de Nederlandse webwinkel Coolblue is een valse noot opgedoken. Uit niet-publieke rapporten van bankanalisten die betrokken zijn bij de beursgang blijkt dat het bedrijf de afgelopen maanden minder winst maakte. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens de analisten valt de winstval te verklaren door een tekort aan personeel en de kostprijs van investeringen in wat de nieuwe groeimotoren van het bedrijf moeten worden.

Analisten verwachten dat de brutowinstmarge van Coolblue in het derde kwartaal zakt naar 2,7 procent, tegenover 4,6 procent in de eerste jaarhelft.

De winstgevendheid daalde in het derde kwartaal met enkele procentpunten ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Toen had de webwinkel een brutowinstmarge van 4,6 procent. Analisten van ING rekenen erop dat die in de tweede jaarhelft daalt naar 2,7 procent.

Personeelstekort

Tijdens de coronacrisis beleefde Coolblue een topperiode omdat mensen massaal online inkopen deden. Maar een tekort aan personeel leidde ertoe dat het bedrijf niet alles gebolwerkt kreeg. In een poging dat tekort weg te werken zijn de loonkosten plots gestegen, schrijven analisten van Kepler Cheuvreux en Rabobank, een van de begeleidende banken. Coolblue is daarin geen unicum. Ook bedrijven als Walmart en McDonald's proberen de wereldwijde krapte op de arbeidsmarkt te keren door de lonen van hun personeel te verhogen.

Een andere verklaring voor de gedaalde winst zien de analisten in de investeringen in de expansie naar Duitsland en in de introductie van nieuwe diensten, zoals de installatie van zonnepanelen en laadpalen. Ze verwachten dat dat stevige groeimotoren voor het bedrijf zullen worden. Als alles goed gaat, kan de expansie naar Duitsland naar verwachting meer dan 1,2 miljard omzet in 2025 opleveren en het installeren van zonnepanelen en de verkoop van gas en stroom zo'n 500 miljoen euro.