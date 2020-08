Corona bezorgt Takeaway.com groeistuip

De maaltijdleveranciers van Just Eat Takeaway.com rijfden in de eerste helft van 2020 bijna de helft meer inkomsten binnen. De winst verdubbelde. E-commerce boomt door het coronavirus.

2020 is het jaar van corona en het jaar van de e-commerce. Al jaren kopen mensen steeds meer via het internet, maar door corona begeven nog meer mensen zich op het web. Nadat de voorbije weken talloze onlinebedrijven als Bol.com, Zalando en HelloFresh sterke groeicijfers publiek maakten, is het woensdag de beurt aan Just Eat Takeaway.com.

Verorberen

Het beursgenoteerde bedrijf van de 42-jarige Nederlandse ondernemer Jitse Groen krijgt een pak meer bestellingen nu de horeca in verschillende landen strenge beperkingen kreeg opgelegd en veel mensen liever thuis restaurantvoedsel verorberen.

+133% Ebitda De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) groeide met 133 procent naar 177 miljoen euro.

In de eerste helft van dit jaar werden 257 miljoen bestellingen geplaatst in de apps en op de websites van het ook in Belgiƫ actieve bedrijf. Dat is 32 procent meer dan een jaar eerder. Dat leverde Just Eat Takeaway.com - dat actief is in meer dan 20 landen - 1 miljard euro omzet op, een stijging van 44 procent.

Daardoor steeg ook de winst van het bedrijf. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) groeide met 133 procent naar 177 miljoen euro.

Netto ging het bedrijf 158 miljoen euro in het rood. Het zit in volle transformatie. Het handelde de overname af van zijn Britse concurrent Just Eat. En het kondigde pas aan dat het zijn Amerikaanse concurrent Grubhub overneemt.

Uber Eats

Dat de klanten spontaan toestroomden, blijkt uit de evolutie van het marketingbudget. Dat steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met amper 1 procent.

Ook de concurrenten van de Nederlandse maaltijdleverancier groeien fors door corona. Een week geleden kondigde het Amerikaanse Uber Eats aan dat zijn omzet in het tweede kwartaal verdubbelde naar 1,2 miljard dollar. In de drie maanden was de maaltijddienst voor Uber belangrijker dan zijn taxidienst, die klappen krijgt omdat de taximarkt door corona fel onder druk staat.

Tuinwinkels

Net als andere webwinkels profiteert Just Eat Takeaway.com van het feit dat corona het openbare leven veel beperkingen oplegt. Mensen komen minder vaak buiten omdat er minder volk in restaurants en winkels toegelaten is. Ook reizen is moeilijker dan vroeger. Daarom doen mensen meer thuis. Doe-het-zelfzaken, tuinwinkels en speelgoedverkopers deden het de voorbije maanden goed. Lekker thuis eten is in de covidwereld populair.