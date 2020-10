'Corona is geen goed nieuws voor Makro en Metro'

Geen enkele groothandel ontsnapt aan de gevolgen van de nieuwe coronasluiting. Ook marktleider Metro niet. 'Wij rekenen op 60 tot 80 procent omzetverlies', zegt topman Vincent Nolf.

'Onze elf Metro-groothandels blijven open. Maar we verwachten een stevige terugval van de omzet', zegt Vincent Nolf, de CEO van Metro en Makro België. 'De voorbije week zijn de bestellingen al met zo'n 30 procent teruggelopen. Ik denk dat we over enkele dagen weer aan min 60 tot 80 procent zitten, zoals in de sluitingsperiode in maart en april.'

Metro blijft open omdat veel restaurateurswerken met afhaalmaaltijden. 'Zo deden we het in de lente ook. Toen was een deel van het personeel werkloos. We bekijken of dat ook nu kan.' Metro won toen marktaandeel, want enkele concurrenten sloten de deuren.

Verliesjaar

Toch is de nieuwe sluiting zeer slecht nieuws voor de Belgische dochter van het van oorsprong Duitse bedrijf. 'Deze sluiting heeft hoe dan ook een grote impact op onze brutobedrijfswinst', zegt Nolf. 'Vorig jaar was de Metro-keten operationeel winstgevend. Of we een verliesjaar tegemoetgaan? Te vroeg om te zeggen.'

Het Duitse bedrijf zit in België al in een lastig parket. Door de slecht draaiende Makro-winkels maakt de Metro-groep hier al jaren verlies. De Duitse eigenaar pompte de voorbije jaren tientallen miljoenen in het bedrijf. 'Daar doet de sluiting geen goed aan', zegt Nolf.