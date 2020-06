Corona kost Torfs 22 miljoen euro omzet

De verplichte sluiting van haar winkels door de lockdown kostte de schoenenketen Torfs 22 miljoen euro omzet. Dat meldt Torfs bij de bekendmaking van zijn jaarresultaten voor het boekjaar 2019.

'2020 dient zich aan als heel uitdagend', meldt de schoenenketen in een persbericht. Door de lockdown moest Torfs zijn 80 winkels dichthouden van 14 maart tot 11 mei. Torfs verkocht wel meer online in die periode: het aandeel van de webshop steeg in die termijn van 17 procent naar meer dan 30 procent van de omzet.

Ook nu de winkels weer open zijn blijft de e-commerce een sterkhouder, zegt CEO Wouter Torfs. 'De onlineverkoop ligt nog steeds 30 à 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat trekt de mindere verkoop in de winkels wat recht. Vooral in de stadscentra en shoppingcenters lukt het moeilijk om op hetzelfde niveau te draaien. In de perifere baanwinkels komen de klanten sneller terug.'

Renovaties

Meer ontslagen zijn niet aan de orde. We gaan minder met interimkrachten en jobstudenten werken en ons vast personeel ten volle aan boord houden. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Als er in het najaar geen tweede opflakkering van het virus komt, is Torfs niet pessimistisch. 'Die 22 miljoen zijn we kwijt. Daarom moeten we de investeringsplannen om winkels te verbouwen en renoveren uitstellen tot 2021, want we kunnen al onze cash gebruiken om personeel en banken te betalen. Maar de markt zal zich wel herstellen', meent hij.

In april moest de keten 24 van de 650 werknemers ontslaan, een beslissing waar de CEO veel kritiek op kreeg. Hij zou de coronacrisis misbruiken. 'Meer ontslagen zijn niet aan de orde', zegt Torfs. 'We gaan minder met interimkrachten en jobstudenten werken en ons vast personeel ten volle aan boord houden.'