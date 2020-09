Corona kost WEB 15,6 procent van huurinkomsten

Media Markt is een van de drie grootste huurders van Warehouse Estates Belgium.

De Waalse vastgoedgroep Warehouse Estates Belgium inde wegens de coronacrisis 1,3 miljoen euro minder huurinkomsten in het eerste halfjaar.

Net als andere vastgoedspelers in het winkelsegment moest Warehouse Estates Belgium (WEB) praten met zijn huurders, die hun winkels door de pandemie tijdelijk moesten sluiten. Dat gebeurde individueel, waarbij de gereglementeerde vastgoedgroep (gvv) kwijtscheldingen of uitstel van de huur gaf volgens de financiƫle situatie van de individuele huurders. De onderneming, gecontroleerd door de familie Wagner, had bij de presentatie van de jaarcijfers eind maart al gewaarschuwd voor lagere huurinkomsten, al trok WEB tegelijk het dividend op.

Voorlopig heeft dat weinig impact op de waarde van de gebouwen, die amper 0,5 procent afbrokkelde. Volgens WEB is dat te danken aan de gediversifieerde portefeuille: de vastgoedgroep is niet alleen actief in het winkelsegment, maar verhuurt ook logistieke gebouwen en kantoren. Winkels maken wel de hoofdmoot van de portefeuille uit, al zijn dat vooral baanwinkels die beter standhouden.

Expansie

Voor zijn expansie zoekt WEB gebouwen buiten de retail. Het vastgoedbedrijf kocht dit jaar een recent gebouwd kantoor in het Luikse Loncin en een magazijn in Houdeng-Gognies, die volledig zijn verhuurd. De totale portefeuille groeide daardoor met 7 procent tot 291 miljoen euro. De schuldgraad nam door de overnames toe van 41,6 naar 46,5 procent.

De bezettingsgraad zakte van 94,48 naar 90,02 procent, wellicht het gevolg van de moeilijke situatie in de winkelverhuur. De failliet gegane groep FNG zit echter niet bij de tien grootste huurders.

-30% KOERSVAL De koers van Warehouse Estates Belgium is dit jaar al 30 procent gezakt.

Degroof Petercam herhaalt het advies de aandelen bij te houden, met een koersdoel van 65 euro. De zakenbank wijst erop dat het winkelsegment eind vorig jaar goed was voor 73 procent van de portefeuille, al vermindert dat stelselmatig. Modeketens, het moeilijkste segment van de retail, tekenen in die tak voor 27 procent van de huurinkomsten. De voorbije twee weken zijn de aandelen 15 procent gezakt. Sinds Nieuwjaar noteert de koers 30 procent lager. Dat is pijnlijk voor de familie Wagner, die vorig jaar voor enkele miljoenen euro's aandelen op de beurs bijkocht.