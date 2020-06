Corona krijgt zelfs topmerk Nike klein

Het horrorkwartaal van de Amerikaanse sportartikelenreus voorspelt weinig goeds voor de rest van de kledingsector.

Minus 38 procent. Nee, dat hadden analisten niet zien aankomen bij Nike, een van 's werelds bekendste merken. Door de coronasluiting van zijn winkels doken de verkopen van de sportartikelengigant van 10 naar 6 miljard dollar in het slotkwartaal - tot 31 mei - van zijn gebroken boekjaar.

Daarmee ging Nike onder de lat (7,4 miljard) die analisten door de Covid-crisis laag hadden gelegd. Onderaan de resultatenrekening was er een nettoverlies van 790 miljoen dollar, het spiegelbeeld van de winst van bijna 1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Over heel het boekjaar zakt de omzet 4 procent naar 37,4 miljard dollar, de nettowinst dook 37 procent lager naar 2,54 miljard dollar of 1,60 dollar per aandeel.

Billen bloot

De resultaten doen de wenkbrauwen fronsen omdat topman John Donahoe bij het vorige kwartaalrapport (kwartaal tot eind februari) zich nog op de borst klopte met de stelling dat Nike met zijn Chinese 'lockdownexpertise' en online winkels door de crisis in Noord-Amerika en Europa zou zeilen. 'Nu we de eerste tekenen van herstel zien in China, is niemand beter dan Nike geëquipeerd om in het huidige klimaat te navigeren', zei de CEO eind maart.

Quod non. Een acht weken wereldwijde sluiting van de winkels later gaat de topman met de billen bloot. De spectaculaire 75 procent groei van e-commerce bleek onvoldoende om de meubelen te redden. Logisch: de winkelverkopen zijn nog altijd goed voor het gros, 70 procent, van de totale omzet.