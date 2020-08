Corona nekt Belgische Camaïeu-kledingwinkels

De Franse kledingketen Camaïeu verdwijnt uit België. De overnemer van het noodlijdende bedrijf laat de Belgische winkels links liggen. 130 jobs zijn in gevaar.

De Franse zakenman Michel Ohayon neemt de 25 Belgische winkels van Camaïeu niet over met zijn investeringsfonds Financière immobilière bordelaise (FIB). Dat meldt de curator van de Belgische vennootschap, die geen winkels heeft in Vlaanderen, maar sedert 2008 wel in Brussel en Wallonië. In de Belgische winkels werken 130 mensen.

Het is mijn doel een keten te vinden die de Belgische winkels kan overnemen en zo veel mogelijk jobs kan redden. Nicholas Ouchinsky Curator Camaïeu België

Twee weken geleden kondigde FIB aan dat het 511 van de 634 Franse Camaïeu-winkels overneemt. In juli had de keten bescherming tegen haar schuldeisers gevraagd, omdat het coronavirus de verkoop en de winst deed instorten. Toen al was duidelijk dat het er niet goed uitzag voor de Belgische winkels.

Interessant

De Belgische curator Nicholas Ouchinsky zoekt een overnemer voor Camaïeu België. 'Het winkelpark is interessant', zegt hij aan de Franstalige krant L'Echo. 'Het is mijn doel een keten te vinden die de winkels kan overnemen en zo veel mogelijk jobs kan redden.' De winkels zijn gelegen in stadscentra en shoppingcentra.