Corona vertraagt Belgische expansie Jumbo

'Het zou mooi zijn als we over vijf jaar honderd winkels hebben in Vlaanderen.' De Nederlandse ondernemer Frits van Eerd was ambitieus toen hij op 5 november vorig jaar het lintje doorknipte van de eerste Belgische Jumbo-supermarkt, in het Limburgse Pelt. In de weken nadien knipte de keten van de familie Van Eerd nog twee keer lintjes door van nieuwe Belgische winkels.