'Coronacrisis dreigt schuldgraad FNG te verhogen'

Door de coronacrisis dreigt de schuldenberg van Brantano-moeder FNG op te lopen tot meer dan vier keer de winst. 'Het is heel belangrijk dat het geplande steunfonds van de overheid en de banken er echt komt.'

FNG, het moederbedrijf boven de kleding- en schoenwinkelketen Brantano, kondigde zondagavond omzetverliezen aan omdat zijn winkels sinds midden maart gesloten zijn in België en Nederland. 'Om concrete cijfers te geven is het nog te vroeg', zegt topman en hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. 'Onze webwinkels zijn nog wel open, maar compenseren de dalende inkomsten van onze stenen winkels niet. Die zijn nog steeds goed voor 70 procent van de omzet.'

Ook de Scandinavische activiteiten stelpen het bloeden niet. Een halfjaar geleden kocht FNG de webwinkel Ellos, die mode en interieurspullen verkoopt. 'De consumenten houden overal de vinger op de knip. Mensen stellen hun kledingaankopen uit. De komende weken en maanden moet duidelijk worden of het ook om afstel gaat. We zullen in ieder geval tevreden zijn als onze winkels weer open mogen.'

FNG is niet de enige modegroep die merkt dat mensen minder kleding kopen. Alle spelers op de Belgische kledingmarkt verloren sinds twee weken, toen ze verplicht de deuren moesten sluiten, 68 procent omzet. De verkoop in hun webwinkels daalde 5 procent, berekende het onderzoeksbureau GfK.

Turkije

Zelfs als de winkels weer openen zijn de zorgen van Penninckx en de medehoofdaandeelhouders Manu Bracke en Anja Maes niet voorbij. In China en Turkije zijn verschillende kledingfabrieken dicht en ook het transport loopt moeilijk door het coronavirus. Dat heeft gevolgen voor de najaarscollectie.

-5% Online De verkoop van alle in België actieve modewebwinkels is met 5 procent gedaald.

Op de beurs stuurden beleggers het aandeel maandag bijna 9 procent lager naar 5,20 euro. Dat is een dieptepunt sinds de beursgang in 2016.

De vele schulden van FNG zijn een zwakte in tijden van dalende winst. Sinds de drie burgerlijk ingenieurs Penninckx, Maes en Bracke FNG in 2003 oprichtten, groeide het bedrijf fors door met schulden betaalde overnames. De idee is de schulden terug te betalen met een groeiende brutobedrijfswinst.

In juni torste FNG 300 miljoen euro schulden. Daar kwam door de overname van Ellos omgerekend nog 142 miljoen euro bij. Na de overname was de schuldenberg net geen vier keer groter dan de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda).

De schuldgraad dreigt op te lopen door de coronacrisis, zegt Penninckx. 'Alles hangt af van hoe lang de maatregelen gelden, maar als de inkomsten dalen gaat de schuldratio er anders uitzien.'

Gemor

FNG Belgische modegroep die kleding verkoopt in haar eigen (web)winkels in België, Nederland en Scandinavië. Ze is via externe winkels ook actief in onder andere Duitsland en Spanje.

Bekend van de ketens Brantano, CKS en Fred & Ginger.

In 2003 opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren 44 procent van het bedrijf.

Omzet: 781,5 miljoen euro.

Aangepaste ebtida: 136,4 miljoen euro. *: Pro-formacijfers FNG en Ellos Group voor de twaalf maanden voor 30 juni 2019.

FNG zoekt oplossingen. 'Het is goed dat de overheid en de banken een garantiefonds in het leven willen roepen', zegt Penninckx. Hij dringt er wel op aan dat de beloftes van de regering en de banken snel in de praktijk worden gebracht. 'Dat is heel belangrijk voor ons.' Zowel bedrijven als particulieren die geld geleend hebben, morren omdat de plannen van het garantiefonds vaag blijven.

FNG neemt nog andere maatregelen om de schuldgraad binnen de perken te houden. Net als de modeketens JBC, Torfs, Bristol, C&A en H&M wil FNG dat de verhuurders van de winkelpanden de crisis mee betalen. FNG betaalt zijn huur voor april niet.