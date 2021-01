‘Couche-Tard ziet af van overname Carrefour’

Hard verzet van de Franse overheid noopt de Canadese groep Alimentation Couche-Tard ertoe haar overnamebod op retailer Carrefour in te trekken.

Het was woensdag het nieuws van de dag: de Canadese uitbater van tankstations en gemakswinkels Couche-Tard heeft zijn oog laten vallen op de Franse supermarktengroep Carrefour. Couche-Tard wou 20 euro per aandeel Carrefour op tafel leggen, of in totaal 16,4 miljard euro.

De toenadering deed onmiddellijk de wenkbrauwen fronsen. Carrefour is bijna de helft groter dan zijn Canadese belager, al is die laatste wel winstgevender. Door de verschillende segmenten en regio’s waarin Couche-Tard en Carrefour aanwezig zijn, zouden er bovendien maar weinig synergiemogelijkheden zijn. Het bod deed niettemin het aandeel Carrefour 13,4 procent opveren op Euronext Parijs en zette de hele retailsector in vuur en vlam.

Voedselveiligheid

Algauw bleek dat Parijs niet was opgezet met de poging van de Canadezen om een van de Franse kroonjuwelen te kapen. Vrijdag blokte minister van Financiën Bruno Le Maire de overnamepoging volledig af. Als reden voor het njet werd de voedselveiligheid ingeroepen. ‘De voedselveiligheid van ons land staat op het spel. Dat is strategisch en de reden waarom de verkoop van een grote Franse retailer niet kan’, klonk het. De Franse regering kan wettelijk elke overname van een Frans bedrijf verbieden als strategische belangen op het spel staan.

Om de Fransen over de streep te trekken had Alain Bouchard, de oprichter van Couche-Tard, beloofd meerdere miljarden in Carrefour te investeren, de tewerkstelling twee jaar lang te garanderen en de fusiegroep behalve in Canada ook in Parijs te laten noteren. Het mocht allemaal niet baten.

Reuters en Bloomberg vernamen uit goede bron dat Couche-Tard nu de handschoen werpt en zijn overnamebod intrekt. Die beslissing zou zijn genomen nadat vrijdag in Parijs een ontmoeting plaatsvond tussen Le Maire en Bouchard. Le Maire had ook een telefonisch gesprek met Pierre Fitzgibbon, de minister van Economie van Québec.