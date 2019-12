Cowboy haalt in 12 minuten 1,4 miljoen euro binnen

De Belgische start-up die elektrische fietsen produceert, bereikte dinsdag al na 12 minuten het doel van zijn crowdfundingactie.

Cowboy kondigde vorige week aan dat het een crowdfundingactie organiseerde via het Britse platform Crowdcube. Het bedrijf hoopt zo fondsen te verzamelen ‘om zijn ambities te ondersteunen’. De actie ging dinsdag van start voor de 45.000 leden van de Cowboy-community. Vanaf 12 december kan iedereen, ook niet-Cowboys, 20 euro of meer investeren.

De start-up haalde 12 minuten na het begin van de actie om 9 uur al het verhoopte bedrag van 1,2 miljoen Britse pond (1,4 miljoen euro) binnen. Rond 14 uur stond de teller al op 2,295 629 pond van investeerders. Het durfkapitaalfonds Index Ventures investeerde 1 miljoen pond om de crowdfundingactie een boost te geven.

Verrast

De Cowboy-community heeft op korte termijn weinig bij de crowdfunding te winnen. 'De aandelen zijn niet overdraagbaar zolang er geen beursgang of een verkoop is', vertelt financieel directeur Alexander Cram. 'We onderzoeken de mogelijkheid. De crowdfunders kunnen wel een dividend krijgen, al is dat de komende jaren niet aan de orde.'

In 2018 boekte Cowboy 3 miljoen euro verlies. 'We investeren zwaar in productontwikkeling. Door de hoge investeringen was het verlies verwacht en in lijn met onze financiële plannen', verklaart CEO Adrien Roose. Ook de komende jaren blijft Cowboy dezelfde koers varen.

CEO Adrien Roose is verrast door de resultaten van de crowdfunding. ‘Het was de eerste keer dat we er een organiseerden en we wisten niet wat we konden verwachten. We hadden ons bescheiden opgesteld.’ Cowboy wilde graag de gemeenschap rond het bedrijf mee laten investeren. ‘Ik was altijd wat sceptisch over buzzwords zoals community, maar er blijkt echt een grote groep mensen te geloven in onze producten en ideeën. Dat is een geweldig gevoel als bedrijfsleider.’ Een overstap naar uitsluitend crowdfunding zit er niet in. ‘Het bedrijf heeft al verschillende keren geld opgehaald via durfkapitaalfondsen en blijft dat in de toekomst zeker doen.’

5.000 fietsen

Cowboy laat de crowdfunding nog verder lopen en zal in de komende uren of dagen beslissen wanneer die stopgezet wordt. ‘Om 12 uur ’s middags op dinsdag hebben we de kaap van 2 miljoen gerond. We hebben nog niet beslist waar we de limiet leggen’, zegt Roose.

Cowboy werd in 2017 opgericht in Brussel. De start-up ontwikkelt ‘slimme’ elektrische fietsen, met een beveiligde digitale sleutel en een geïntegreerd navigatiesysteem voor de smartphone. Goedkoop is een Cowboy-fiets niet: volgens de website kan je een basismodel kopen vanaf 2.000 euro. In 2019 werden naar eigen zeggen meer dan 5.000 fietsen verkocht, een aantal dat de onderneming volgend jaar hoopt te verdrievoudigen.