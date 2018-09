Creatief brein Versace verkoopt 40 jaar oude familiebedrijf

Modelegende Donatella Versace wil haar label verkopen aan modegroep Michael Kors. Kenners halen hun neus op.

Ze was eerst de paspop van haar broer, dan zijn sidekick en zijn muze, en na zijn gewelddadige dood in 1997 in Miami werd zus Donatella Versace het gezicht en het creatieve brein van het familiebedrijf dat Gianni Versace in 1978 had opgericht. Aan die rijke geschiedenis voegt de peroxideblonde ontwerpster een nieuw hoofdstuk toe: ze verkoopt het 40 jaar oude luxemerk voor ongeveer 2 miljard euro aan de Amerikaanse modegroep rond designer Michael Kors.

Ups en downs

Dat nieuws lekte gisteren uit, eerst in de Italiaanse krant Corriere della Sera, later in allerlei media. Een officiële deal wordt allicht in de komende dagen aangekondigd. Puristen halen er mogelijk hun neus voor op, want Michael Kors, vooral bekend van zijn lederen handtassen, staat synoniem voor iets meer toegankelijke luxe, in tegenstelling tot de dure en extravagante high-end mode van het onder celebrity’s populaire Versace.

15 miljoen Winst In 2016 eindigde Versace met een nettoverlies van 8 miljoen euro, wat het vorig jaar wel weer wist om te buigen naar 15 miljoen euro winst.

Of dat voor de 63-jarige Donatella ook het einde van haar bewogen periode aan het roer van het Italiaanse huis met zijn Medusa-logo betekent, is nog niet duidelijk. De voorbij twintig jaar gingen in ieder geval met ups en downs. In 2004 zocht ze haar toevlucht tot een ontwenningskliniek om af te kicken van haar drugverslaving, wat het modelabel geen goed deed. Maar ze krabbelde terug, sleepte de prestigieuste awards in de wacht en herstelde met veelbesproken designs de status van Versace als rodeloperfavoriet.

De voorbije jaren is de ster van Versace wat getaand, althans financieel, terwijl die van rivaal Gucci onder invloed van creatieve goeroe Alessandro Michele harder is gaan blinken. De luxemarkt gaat door een hausse, geholpen door de vraag vanuit China, waar het aantal kopers voor dure mode groeit dankzij de stijgende welvaart. Maar daarvan kan Versace wat minder profiteren dan de concurrentie.

Naar de beurs

In 2016 eindigde Versace met een nettoverlies van 8 miljoen euro, wat het vorig jaar wel weer wist om te buigen naar 15 miljoen euro winst. Het private-equityfonds Blackstone, dat 20 procent van het in Milaan gevestigde familiebedrijf bezit, heeft door die wisselende prestaties de aanvankelijke plannen om Versace naar de beurs te brengen opgeborgen. In de plaats daarvan ging de voorkeur naar een verkoop, al blijft het waarschijnlijk minderheidsaandeelhouder.

Als Donatella Versace de artistieke leiding van haar label behoudt, moet ze dus nieuwe broodheren plezieren. In een recent interview met The Wall Street Journal, naar aanleiding van haar lentecollectie ter ere van de twintigste verjaardag van de moord op broer Gianni in Miami, hield ze een pleidooi voor een terugkeer naar de exuberante ontwerpen van de hoogdagen in de jaren 90.