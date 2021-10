D'Ieteren stort zich op fietsverkoop

De eerste fietsenwinkel komt in een leegstaand deel van een Audi-dealer op het hoofdkantoor van D'Ieteren in Elsene.

De autodienstengroep D'Ieteren wil binnen vijf jaar een fietsenwinkelketen uit de grond stampen die in het hele land actief is. Tweewielers worden een aparte divisie in de Elsense holding.

De eerste fietsenwinkel moet in maart of april zijn deuren openen in een leegstaand deel van het gelijkvloers van het hoofdkwartier van D’Ieteren in de chique Chatelain-buurt van Elsene. Het moet een van de grootste fietsenwinkels van Brussel worden. Dat schrijft de gespecialiseerde autosite Auto55 en wordt bevestigd door een woordvoerder van de holding.

De essentie D'Ieteren, dat bijna een kwart van de Belgische automarkt in handen heeft, stort zich op de fiets.

Binnen vijf jaar moet er een netwerk van eigen fietswinkels in heel België zijn.

Daarmee speelt D'Ieteren in op de groeiende populariteit van de fiets.

Het belang van de nieuwe activiteit wordt onderstreept door ze een eigen directeur te geven. De fietsenpoot wordt daarmee een aparte divisie in de D'Ieteren Group.

De eerst fietsenwinkel komt ook niet in de plaats van de resterende dealeractiviteiten van Volkswagen-merken op het hoofdkantoor. In september maakte D’Ieteren duidelijk dat het het twee Brusselse dealers, waaronder die op het hoofdkantoor, zal sluiten.

Die beslissing werd genomen nadat een meerderheid van het personeel herhaaldelijk een bezuinigingsplan van de directie had afgeschoten. Door de bezuinigingen zou het personeel van de D’Ieteren Car Centers in het Brusselse een deel van zijn loon en arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Door de sluiting van de twee garages gaan 103 jobs verloren.

Onderdelen D'Ieteren Holding D’Ieteren Automotive: import auto's Volkswagen-groep

Belron: herstel autoruiten (aandeel van 54,9%)

TVH Parts: verdeler onderdelen heftrucks (aandeel van 40%)

Moleskine: agenda's

D'Ieteren Immo: vastgoed

D’Ieteren Bike: fietsenverkoop

Na de eerste winkel in Elsene volgt snel een tweede in Antwerpen. 'We zien dat automerken steeds vaker wegtrekken uit stadscentra. Zulke stadsgarages zijn ideale fietswinkels. Er komt niet alleen een grote showroom. Er is ook plaats voor een indoor testbaan, een gescheiden ingang voor fietsonderhoud en veel stockageruimte', zegt Karl Lechat, die de fietsdivisie zal leiden, aan Auto55. Lechat was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De autodivisie van D'Ieteren is invoerder van alle Volkswagen-merken in ons land: VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini en Bugatti. Daarmee heeft het concern bijna een kwart van de markt voor nieuwe auto's in handen.

De afgelopen jaren werd het alsmaar duidelijker dat D'Ieteren steeds minder zwaar wil leunen op zijn traditionele autodivisie.

Maar de afgelopen jaren werd het alsmaar duidelijker dat D'Ieteren steeds minder zwaar wil leunen op zijn traditionele autodivisie. Dat resulteerde onder meer in de oprichting van de start-upincubator Lab Box, waar allerlei kleine mobiliteitsbedrijven onderdak vinden. Onder meer het deelautobedrijf Poppy en de mobiliteitsapp Skipr zijn door D'Ieteren gefinancieerd.

Het concern liet recent onderzoeken hoe de mobiliteit er na corona zal uitzien. Daaruit bleek vooral de enorme opmars van de fiets, waarbij de e-bike zeker op korte afstanden steeds nadrukkelijker een alternatief voor de auto is.

2/3 e-bikes Tegen 2030 is twee derde van de nieuwe fietsen die verkocht worden uitgerust met een ondersteunende elektromotor.

Volgens het onderzoek wordt tegen 2030 minstens 15 procent van de verplaatsingen met de fiets gedaan en stijgt de fietsverkoop van 522.000 exemplaren in 2019 naar bijna 700.000 in 2030. Tegen dan is naar verwachting minstens twee derde van de nieuwe fietsen met een ondersteunende elektromotor uitgerust.

Pon

Door de tweewielers een eigen divisie te gunnen gaat D'Ieteren de weg op die het Nederlandse Pon al enkele decennia geleden insloeg. Waar D'Ieteren groot werd met de import van Volkswagens in ons land, werd Pon dat met de VW-merken in Nederland. Pon is eigenaar van een tiental fietsmerken en verkoopt ondertussen meer dan 650.000 fietsen per jaar. Ook is Pon eigenaar van Swapfiets, de snel groeiende verhuurder van stadsfietsen met de herkenbare blauwe voorband.

Lechat, die de fietsendivisie gaat leiden, maakte eerder bij D’Ieteren naam als hoofd van de import van Skoda, het budgetmerk uit de Volkswagen-divisie. Onder Lechat groeide Skoda van een nichespeler uit tot een vaste waarde in de top 10 van bestverkochte merken in ons land. Sinds mei staat hij aan het hoofd van het ‘Bycicle Project’ bij D’Ieteren.

Schermvullende weergave Skoda-veteraan Karl Lechat moet de fietsendivisie van D'Ieteren uitbouwen.

Het is nog niet bekend welk budget Lechat meekrijgt voor het uitbouwen van de fietsdivisie. Duidelijk is wel dat de holding zich met haar nationale fietsenketen in het vaarwater begeeft van de Colruyt-fietsenwinkel Bike Republic. De supermarktfamilie kocht in 2019 de zieltogende fietsenketen Fiets! van Hendrik Winkelmans.

Transformatie

De bijna 220 jaar oude familieholding is in volle transformatie. Eerder dit jaar deed ze haar langverwachte grote overname en kocht ze voor 1,17 miljard euro een minderheidsbelang van 40 procent in TVH Parts. Bij die Waregemse verdeler van onderdelen voor heftrucks en landbouwmachines komt D'Ieteren aan boord naast de uiterst discrete Pascal Vanhalst.