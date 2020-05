Dagboek van ZEB-baas: ‘In Limburg en Wallonië shoppen de mensen voorzichtiger'

De eerste klanten van de ZEB-winkels houden zich netjes aan de regels, al zijn er wel verschillen tussen de regio’s. ‘Als er een tweede uitbraak volgt, zal die in elk geval niet van bij ons komen,’ zegt CEO Luc Van Mol.

‘Net als gisteren hou ik ook vandaag de cijfers goed in de gaten. Artificiële intelligentie kent geen corona. Onze informatica kan geen perfecte voorspellingen doen, maar toch lijkt het erop dat we aan 90 procent van onze normale omzet komen. Dat geeft energie. Er zijn iets minder klanten dan op een gelijkaardige dag vorig jaar, maar ze kopen meer en duurder.’

‘Vanmorgen ben ik de dag begonnen met een vergadering met de hr-afdeling. We hadden 40 vacatures voor de crisis, die we meteen on hold gezet hebben. Onder meer door nieuwe winkelopeningen, die we willen uitstellen maar waar we contractueel niet onderuit kunnen, moeten we de aanwervingsprocedures weer opstarten voor 15 functies. Nieuw is dat we de eerste twee rondes volledig online doen, en de mensen pas in de derde selectieronde echt zien.’

‘Daarna volgde een plezante vergadering over een van mijn geesteskinderen: de lijn Cyclo Club Marcel, met kledij voor en na het wielrennen. De winter komt eraan, dus moeten we beslissingen nemen over nieuwe bestellingen. Dat is nu wat tricky.’

‘De producenten van die lijn zitten grotendeels in Europa, zoals Italië, Portugal of Turkije. De vraag is wie wel en niet kan leveren door de lockdown en welke producenten in de gevarenzone kunnen belanden. Vaak gaat het om kleine familiebedrijven, die misschien in de problemen komen als wij wegtrekken. Wij willen hen niet in de steek laten, maar het zijn geen gemakkelijke keuzes.’

‘Vervolgens had ik een digitale vergadering met al onze regiomanagers. Die hebben gisteren meegedraaid in de winkels om te zien welke onverwachte problemen er opduiken met de veiligheidsmaatregelen. Eerste vaststelling: in sommige regio’s voelen de mensen zich onveiliger dan in andere. In Limburg en Wallonië shoppen de mensen voorzichtiger en dragen ze veel meer mondmaskers.’

Regeltjes

‘De klanten willen persoonlijk geholpen worden en vragen bijvoorbeeld broeken af te spelden. We proberen dat voorzichtig te doen, met mondmaskers en handschoenen. Die laatste stellen we ter beschikking van onze klanten en ze gebruiken die volop. We moeten er al bijbestellen.’

‘We moeten wat bijsturen om de neutrale zone die we voor de paskamers geïnstalleerd hebben duidelijker te maken, zodat klanten er elkaar niet voor de voet lopen. Maar over het algemeen zien we dat alles perfect in peis en vree verloopt. Als er een tweede uitbraak volgt, zal die niet van bij ZEB komen.’

‘Ik ben geen coronaspecialist. Ik kan dus geen kritiek geven op de concrete maatregelen die uitgevaardigd zijn. Ik zie het gezond verstand primeren bij de mensen die komen winkelen. Dat bevestigt mijn gevoel dat de overheid niet alles in regeltjes moet gieten.'

‘Er zijn genoeg buitenlandse voorbeelden die aantonen dat mensen in deze tijden gedisciplineerd kunnen samenleven. Dat je niet alles tot in het detail moet vastleggen, weet ik als werkgever al lang. Om je medewerkers te beschermen, gelden duizenden voorschriften, maar in essentie is het veel eenvoudiger: als je geen goede baas bent, zijn ze weg.’

‘Straks ga ik nog eens langs onze winkel bij de hoofdzetel in Merchtem om de vinger aan de pols te houden. Intussen ben ik nog met de budgetronde bezig. De grote vraag is in welke mate we minder moeten bestellen dan normaal. In elk geval moeten we een veiligheidsmarge inbouwen.’