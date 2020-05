Dagboek van ZEB-baas: ‘Politie sloot meteen een van onze winkels'

Als D-Day. Zo voelde de heropening van de 112 ZEB-winkels voor CEO Luc Van Mol. ‘Ik ben de eerste klanten persoonlijk gaan bedanken’, zegt hij in zijn dagboek dat hij deze week bijhoudt voor De Tijd. Enige domper: de politie in Oudenaarde die een winkel sloot omdat het officieel sluitingsdag was.

‘Na acht apocalyptische weken waarin we er alles aan gedaan hebben om deze crisis met zo weinig mogelijk kleerscheuren door te komen, voelde vandaag echt als D-Day. Na een vroege vergadering met onze recruitmentafdeling was het eerste spanende moment van de dag na te gaan of de 300 medewerkers die vandaag in de winkels nodig waren, kwamen opdagen. Dat was inderdaad het geval.’

‘Om 9.30 uur, een half uur voor openingstijd, ben ik zelf naar de winkel naast ons hoofdkantoor in Merchtem getrokken. Zodra we openden, kwam er volk opdagen, in alle rust en zonder paranoia. Die eerste klanten heb ik persoonlijk verwelkomd en bedankt.’

Ik viel van mijn stoel toen ik de reden van de sluiting van onze winkel in Oudenaarde hoorde: de maandag is er in normale tijden onze officiële sluitingsdag. Luc Van Mol CEO ZEB

‘Rond kwart na tien kreeg ik telefoon van onze winkel uit Oudenaarde. De politie stond er aan de deur en wilde de winkel sluiten. Ik viel letterlijk van mijn stoel toen ik de reden hoorde: de maandag is er in normale tijden onze officiële sluitingsdag. Je moet je dat inbeelden: we zijn acht weken dicht, iedereen is blij om weer aan het werk te gaan en dan staat de politie aan de deur.’

‘Ik daag iedereen uit om op zo’n moment niet in een Franse colère te schieten. Gelukkig kreeg ik de commissaris van Oudenaarde niet direct aan de lijn, zodat ik al een beetje gekalmeerd was toen hij mij de uitleg deed. Hij wilde geen klachten van winkeliers die hun zaak wel dichthielden op hun sluitingsdag.’

‘Ik heb hem gezegd hoe dat aankwam: alsof ik een dag moest wachten met blussen terwijl mijn hele huis in brand stond. Wij hebben de winkel moeten sluiten, onze mensen weer naar huis sturen en hen op een dag extra tijdelijke werkloosheid zetten.’

Champagne

‘Ik was van plan elk uur de verkoopcijfers te checken, maar iedereen was daar zo hard mee bezig dat ik om de 20 minuten een update kreeg. We hebben een fantastisch algoritme waarmee we normaal na een uur al met 99 procent zekerheid onze omzet van de dag kunnen voorspellen. Nu zat het er toch een beetje naast.’

‘Rond 17 uur werd duidelijk dat we rond 80 procent van onze gebruikelijke omzet zouden aftikken. Dat is beter dan de 60 procent dan we verwacht hadden. Maar het is niet dat ik een glas champagne zal drinken vanavond. Met die omzet draaien we nog altijd verlies, ook met de steunmaatregelen.’

Dit was crisismanagement hors catégorie, en ik kan niet zeggen dat ik daarvoor gemaakt ben. Luc Van Mol CEO ZEB

‘In de loop van de dag heb ik samen met mijn twee vennoten nog een filmpje opgenomen om alle werknemers te bedanken en de mensen te blijven sensibiliseren over de veiligheidsmaatregelen. Daar moeten we blijven op hameren. Tijdens de lockdown hebben we elke week zo’n filmpje rondgestuurd, om te duiden waar we stonden en iedereen een hart onder de riem te steken.’

‘Nu is nog ongeveer de helft van onze 1.200 werknemers tijdelijk werkloos, maar tegen het einde van de week hopen we dat terug te brengen tot 20 procent. Als Belgische burger zie ik hoe gigantisch de schade is voor onze economie, en ik zal er alles aan doen om hier zo snel mogelijk uit te geraken. Dat is zo belangrijk, ook voor onze kinderen.’

‘Deze acht weken zullen ons 40 tot 45 miljoen omzet kosten. Vorig jaar bedroeg de totale groepsomzet 223 miljoen. Gelukkig zijn we een gezond bedrijf en ben ik nooit bang geweest voor een faillissement. Maar ik voelde mij wel in Star Trek, met als motto: ‘To go where no man has gone before.’ We konden nergens op terugvallen, behalve op gezond boerenverstand. Goed heb ik niet geslapen in die periode. Dit was crisismanagement hors catégorie, en ik kan niet zeggen dat ik daarvoor gemaakt ben. Als dat nog langer geduurd had, hadden ze me wellicht mogen afvoeren.’