'Dat we later leveren, ligt niet aan ons, maar aan Bpost'

Belgische winkels leveren hun online bestelde pakjes met dagen vertraging. Ze wijzen met een beschuldigende vinger naar Bpost. De vraagt rijst of alle pakjes op tijd onder de kerstboom geraken.

Het coronavirus dreigt de feestdagen voor veel winkeliers in de war te sturen. Nog voor het koopseizoen goed en wel begint, begeven sommige winkelketens het al. De verantwoordelijkheid leggen ze bij het postbedrijf Bpost.

Normaal levert de elektroketen Media Markt haar pakjes een dag na bestelling, maar nu de Belgen door het coronavirus massaal online winkelen, lukt dat niet meer. 'Dat ligt niet aan ons, maar aan Bpost', zegt woordvoerder Janick De Saedeleer. De pakjesverdeler slaagt er niet in de toevloed op tijd te verwerken.

Bpost neemt drastische maatregelen. De winkelketen HEMA en een elektroketen die anoniem wil blijven, hekelen dat Bpost vorige week meerdere van hun vrachtwagens weigerde, wegens te druk. De pakjes komen met twee weken vertraging aan bij de klanten.

Ook wie bij de winkelketen Dreamland speelgoed bestelt, krijgt dat pas twee weken later aan de deur. 'Wie vandaag speelgoed bestelt voor sinterklaas krijgt het dus waarschijnlijk te laat aan', zegt woordvoerster Hanne Poppe. 'We raden mensen aan ten laatste donderdag hun sinterklaascadeaus te kopen en ze af te halen in de winkels van Dreamland, Colruyt of OKay. Dat kan enkele dagen na bestelling, wat later dan normaal.' Voor Dreamland is december erg belangrijk. 'Dan boeken we de helft van onze jaaromzet.'

Ook een grote speler als Zalando wordt getroffen. De Duitse online modeverkoper heeft vijf tot acht dagen nodig om zijn kleding te leveren.

Meerdere bedrijven morren ook omdat Bpost sinds kort een toeslag van 1 euro per pakje vraagt. Daar staat een slechtere service tegenover, klinkt het. 'Bpost zegt dat het de toeslag maanden geleden heeft afgesproken met de winkeliers, maar dat wordt gewoon opgelegd', zegt een uitbater van een online snoepwinkel.

Bpost zegt dat het alles doet wat mogelijk is en vraagt om begrip. ‘We namen 3.000 extra postbodes aan en we organiseren extra leverrondes. Zelfs het bureaupersoneel levert mee’, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. ‘Maar we worden nu eenmaal geconfronteerd met een ongeziene stijging van het aantal pakjes. Het gros wordt op tijd geleverd.’

Het door de overheid gecontroleerde beursgenoteerde postbedrijf erkent dat het sommige vrachtwagens van ketens heeft geweigerd. ‘De winkels geven ons prognoses, die we gebruiken om ons te organiseren’, zegt Van Mierlo. ‘Zegt een bedrijf dat het vijf vrachtwagens met pakjes naar ons sorteercentum stuurt en zijn dat er uiteindelijk tien, dan kunnen wij niet anders dan enkele trucks te weigeren.’

Voor bedrijven is het moeilijk juiste inschattingen te maken. Zelfs een puur onlinebedrijf als Bol.com is al enkele maanden niet altijd meer in staat zijn traditionele belofte 'vandaag geleverd, morgen in huis' na te komen. 'We hebben op onze Belgische website een melding staan dat het mogelijk wat langer duurt voordat een pakketje bezorgd wordt', zegt woordvoerster Eva Hersbach.