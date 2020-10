De Nederlander die de Belgische Wibra-winkels voor prikje binnenhaalt...

De Nederlandse Wibra-CEO Bas Duijsens haalt 36 failliete Belgische winkels voor een prikje binnen.

‘Wibra staat fier overeind en is gezond. Dat is te danken aan de hele organisatie, maar in veel opzichten aan het goede management, de inzet, de passie en het keiharde werken van Ronald Wierdsma.’ Met die lovende woorden over zijn nieuwe baas volgde Bas Duijsens (48) in oktober 2018 Wierdsma op. Daarmee werd hij de eerste externe CEO in de zestigjarige geschiedenis van het familiebedrijf, dat in 1956 werd opgericht door Jo Wierdsma, de vader van Ronald.

Duijsens zei bij zijn aantreden dat hij maar ‘drie minuten had moeten nadenken’ over de vraag of hij CEO wilde worden van Wibra, een samentrekking van de eerste letters van de namen Wierdsma en van stichtersvrouw Braam.

Vorige week moest de Belgische tak van de winkelketen, die generaties lang bekend stond om kleding en huishoudproducten tegen absolute bodemprijzen, de boeken neerleggen. Voor 36 van de 81 winkels en 183 van de 439 personeelsleden in ons land komt er een doorstart, bleek vrijdag.

Maar het blijft drummen op de markt van de kledingdiscounters. De keten werd de voorbije jaren langs rechts voorbijgestoken door nog goedkopere ketens als het Ierse Primark, dat modieuzere kleding aanbiedt, en het Nederlandse Action.

Uitstekende klik

Nochtans was Duijsens voor Wibra aanvankelijk geheadhunt als commercieel directeur en had hij best wel wat kaas gegeten van verkoop. Zijn eerste meters in de kledingretail liep hij bij de iets minder goedkope Nederlandse keten C&A, waar hij begon in een managementstage en op het einde vanuit Brussel de inkoop verzorgde voor de Europese winkels. Daarna werkte hij voor het Amerikaanse kledingmerk McGregor en het Zwitserse modemerk Charles Vögele, tot dat laatste in 2016 werd overgenomen door een Italiaans concern.

Duijsens wilde graag in Zwitserland blijven - zijn twee dochters zijn daar opgegroeid - en zag het niet zitten naar Italië te verhuizen. Tijd voor een nieuwe uitdaging. Tijdens het sollicitatiegesprek met Wierdsma - ‘er was een uitstekende klik tussen ons’ - stelde die plots de vraag of Duijsens geen algemeen directeur wilde worden. Wierdsma en Duijsens zaten nog een half jaar in hetzelfde kantoor. Vanaf dan stond Duijsens er alleen voor.

Duijsens slaagde erin het tij te keren bij de keten waar het al een tijdje rommelt. 'De wereld is aan het veranderen, en wij moeten mee. Het is niet meer voldoende dat je de deuren opent, een paar bakken neerzet waarin je de handel legt en die dan tegen lage prijzen verkoopt.' De Wibra-CEO hield vast aan het oer-DNA van de groep en behield bijvoorbeeld de klassieke folder, al sinds de jaren zestig een ingrediënt in het succesrecept van stichter Jo Wierdsma. Maar hij besliste ook een betere analyse te maken van de klantenprofielen, de voorraden beter te beheren en op sociale media te communiceren. De groep werd weer structureel gezond.

Tenminste in Nederland. In België stapelden de verliezen en de schulden zich op. In 2018 werd officieel nog 750.000 euro bedrijfswinst en 150.000 euro nettowinst geboekt. Maar volgens een woordvoerder schreven de Belgische winkels rode cijfers, die gecamoufleerd werden door aankoopkortingen vanuit de moedergroep. Volgens de vakbonden werd de Belgische afdeling mismeesterd door de Nederlandse eigenaarsfamilie, die ‘jaren boekhoudkundige winsten uit de onderneming liet wegvloeien zonder een spaarpotje voor slechte tijden aan te leggen'.

Dunne marges

Ook de coronalockdown werd aangehaald voor de malaise in België. Experts spreken van een vals excuus, omdat de concurrenten Primark en Zeeman de voorbije maanden net goede zaken hebben gedaan. Maar Wibra zou te veel winkels gehad hebben in minder drukke winkelstraten. ‘Wibra moet het met zijn dunne marges hebben van grote volumes, impulsaankopen en veel volk over de vloer. Dat had het niet in alle winkels’, klinkt het.