De drie lessen uit de halfjaarcijfers van Ahold Delhaize

Nu het in België eindelijk weer beter gaat met Ahold Delhaize, mag CEO Frans Muller zich zorgen beginnen te maken over de Amerikaanse winkels. Die groeien nog, maar Amazon ligt op de loer.

1. Eindelijk weer winstgroei in België

Anderhalf jaar lang slabakte Delhaize. Kwartaal na kwartaal moest de Belgische supermarktketen aankondigen dat de winst en de verkoop in het beste geval stabiel waren of daalden. Delhaize verloor klanten aan Aldi, Lidl en Colruyt.

30 Marktaandeel Maandelang verloor Delhaize klanten aan Colruyt, Lidl en Aldi. Maar in het tweede kwartaal won de keten 30 basispunten marktaandeel.

Dat is niet langer zo. In het tweede kwartaal stegen zowel de omzet (+1,9% tot 1,3 miljard euro) als de onderliggende bedrijfswinst (+6,8% tot 35 miljoen). In het eerste kwartaal was de omzet al gegroeid, maar ging de winst nog omlaag. De winstmarge is aangedikt van 2,6 naar 2,7 procent. Delhaize won 30 basispunten marktaandeel.

Hoe dat komt? Door een nieuwe strategie en door samen te werken met zusterketen Albert Heijn. Begin dit jaar werd de directie van Delhaize bijna volledig vervangen. Ook pakte het uit met minder, maar grotere kortingen en werden de prijzen van verse groenten en fruit verlaagd. Daarnaast zijn andere kosten verlaagd, vertelt CEO Frans Muller in een interview met De Tijd.

Sinds Ahold in 2016 het toenmalige Delhaize Group overnam, zijn Delhaize en Albert Heijn zusterketens. Samen staan ze sterker en hebben ze leveranciers kunnen dwingen hun prijzen te verlagen.

2. Amerikaanse motor sputtert

De belegger bladert in de financiële updates van Ahold Delhaize meteen door naar de pagina met de resultaten van de Amerikaanse winkels. Die zijn goed voor twee derde van de omzet.

In het tweede kwartaal deed Ahold Delhaize het in de VS zoals verwacht. De omzet bedroeg 15,53 miljard euro en de bedrijfswinst 616 miljoen. Dat is vooral te danken aan de ketens Food Lion en Hannaford, die vroeger behoorden tot Delhaize Group. De ketens van het oude Ahold doen het minder goed en zagen de hoeveelheid verkochte producten dalen. Zeker Stop & Shop kampte met een volumedaling.

'Dat komt doordat we onze organisatie in de VS hebben veranderd', zegt Muller. Tot voor kort werden de Amerikaanse ketens centraal - vanuit het Amerikaanse hoofdkantoor - aangestuurd. Sinds enkele maanden kiezen de supermarktketens afzonderlijk welke promoties ze geven. 'Enkele zijn wat te voorzichtig geweest met promoties', zegt Muller. 'Maar het gaat om groeipijnen. Het promobeleid zal tijdens de rest van het jaar verbeteren.'

Dat Stop & Shop en Giant te weinig aantrekkelijke kortingen gaven, is nefast in het Amerikaanse supermarktenlandschap. De concurrentie neemt er toe sinds de intrede van de Duitse budgetketen Lidl een jaar geleden. De start verliep minder vlot dan verhoopt omdat de keten winkels opende op te slecht bereikbare plaatsen. Maar uit onderzoek blijkt dat de klanten die er winkelen wel tevreden zijn.

Door de komst van Lidl steekt ook rivaal Aldi een tandje bij. Het opent in de VS nieuwe winkels en vernieuwt oude. Dan is er nog Whole Foods, dat zich met de techreus Amazon als eigenaar ontpopt tot een te duchten concurrent.

Geen goed nieuws voor Ahold Delhaize, maar Muller zegt dat de dreiging niet moet worden overdreven. De grootste concurrentie komt van Walmart en van lokale spelers. Aldi, Lidl en Whole Foods zijn eerder zijfenomenen.

3. Tandje bijsteken met e-commerce

Toch kunt u er vergif op innemen dat Muller en zijn team Whole Foods en Amazon nauwlettend in de gaten houden. Woensdag maakte Amazon bekend dat zijn Prime-abonnees voortaan producten kunnen bestellen op de webshop van Whole Foods en die 30 minuten later al kunnen ophalen.

Dat is bij de supermarkten van Ahold Delhaize nog niet mogelijk. De Nederlanders hebben dus een tandje bij te steken in Amerika.

200 miljoen Bol.com Ahold Delhaize investeert 200 miljoen euro in de verdubbeling van het magazijn van Bol.com.

De Amerikaanse webwinkel van Ahold Delhaize - Peapod - zag de verkoop in het tweede kwartaal met 8 procent toenemen. 'Niet genoeg', zegt Muller. 'We zijn sterk in de levering van producten de dag na bestelling, maar de markt voor leveringen op de dag van de bestelling groeit en daar moeten we in meegaan.' Daarom richt hij Peapod Digital Labs op, een dienst die ervoor moet zorgen dat ook Ahold Delhaize in 2019 kan beginnen met leveringen op de dag van bestelling.

In de Benelux gaat het Ahold Delhaize inzake e-commerce voor de wind. Bol.com is opnieuw met 30 procent gegroeid. Qua brutobedrijfsresultaten (ebitda) draait de webwinkel zelfs break-even.

Daar krijgt Ahold Delhaize kritiek voor van enkele beursanalisten. Zij vragen zich af of Bol.com nu al winstgevendheid moet nastreven. Zou het niet nog meer moeten investeren om beter gewapend te zijn tegen een mogelijk offensief van concurrenten als Amazon?

In ieder geval blijft Bol.com investeren. Onlangs kondigde het bedrijf aan dat het grote magazijn in Waalwijk (Nederland) in omvang zal verdubbelen. Daarvoor investeert Ahold Delhaize 200 miljoen euro.