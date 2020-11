'De inzet van de komende weken? Overleven'

Winkeliers groot en klein kijken hoopvol uit naar wat het overlegcomité vrijdag zal beslissen over een heropening. 'Er valt nog iets te redden, laten we dat vooral doen.'

Kunnen we vanaf volgende week dan toch onze inkopen voor kerst en sinterklaas doen in fysieke winkels? Dat is een van de cruciale vragen waarover het Overlegcomité van de federale overheid en de deelstaten zich vrijdag buigt.

Alles lijkt te wijzen in de richting van een vroeger dan geplande heropening. Dat is een onverwachte meevaller voor veel winkeliers. 'Ik durf eigenlijk nog steeds niet te hopen', zegt de CEO van een modeketen, die liever niet met zijn naam in de krant komt. 'Ik had een scenario klaar voor een heropening op 14 december en een aantal doemscenario's voor een nog latere heropening, maar geen voor een snellere herstart. Maar als het vroeger kan, zeer graag.'

Winkeliers groot en klein kijken reikhalzend uit naar elke vorm van versoepeling. Niet dat die vroeger dan verwachte heropening de opeenvolgende sluitingen van dit jaar goed kan maken. 'Maar daar draaien de komende weken niet om', zegt de CEO. 'De inzet van de komende weken is simpel: overleven.'

Voldoende cash

'Het wordt de komende weken de opdracht om nog voldoende cash te genereren om de volgende collectie mee te financieren. Wat nu in de winkels ligt, is al betaald. Maar de collectie voor de lente en de zomer komt straks binnen en die moet ook worden betaald. Het is dus nodig nog zoveel mogelijk waarde te puren uit wat we nu in de rekken hebben liggen. Als dat weer mislukt, zullen er nog veel kopje onder gaan.'

Mensen beseffen niet dat ook onze goederen bederven. Luc Van Mol CEO modeketen Zeb

'Veel mensen beseffen dat niet, maar ook wat in onze rekken ligt, bederft', zegt ook Luc Van Mol, de CEO van de modeketen Zeb. 'Dat gele bloesje met die bepaalde snit is volgend jaar niet meer in de mode. Dat krijg je dan niet meer verkocht. Als we niet snel kunnen opengaan, is dat gewoon een verloren goed. Als wij nu niet kunnen verkopen, lijden we schade. Dat is geen omzetderving, maar schade.'

Bloedbad

Elke dag is is dan ook belangrijk, zegt Van Mol. 'Het is erop of eronder voor een groot deel van de winkels. Als we een bloedbad willen vermijden onder de retail, moeten we maandag kunnen openen, zo simpel is het. Die paar weken zijn meer dan een doekje voor het bloeden of een druppel op een hete plaat. December is de belangrijkste maand van het jaar voor alle retailers. Die ene maand telt voor anderhalve. Elke dag telt. Eigenlijk zouden we zaterdag al moeten openen. Er valt nog iets te redden. Laten we dat vooral doen.'