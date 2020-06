De man die zich miskeek op de schulden van FNG...

Onder impuls van Roald Borré investeerde de Vlaamse belastingbetaler in het noodlijdende modebedrijf FNG. Borré moet nu de kastanjes uit het vuur halen. 'Aan FNG misrekende hij zich, maar daar moet je hem niet op afrekenen.'

Roald Borré zit in een zware storm. Hij moet maken dat FNG overleeft. Het moederbedrijf van de modeketen Brantano maakt sinds vorig jaar verlies en de cijfers worden nog roder door de coronacrisis. Het bedrijf kan zijn 734 miljoen euro schulden niet meer aflossen.

Borré vertegenwoordigt bij FNG de belangen van PMV. Het investeringsfonds van de Vlaamse overheid investeerde de voorbije jaren op aangeven van Borré 22,5 miljoen euro belastinggeld in het modebedrijf.

Belegger

De investeerder hield er vast geen rekening mee dat hij ooit zelf in de krant zou staan, toen hij in 1996 aan de slag ging als analist bij De Belegger, het beleggersblad van De Tijd-uitgever Mediafin. Twee jaar nadien maakte hij de overstap naar het beurshuis Puilaetco Dewaay. In 2013 belandde hij bij PMV. 'Ik gaf informeel advies aan iemand die er werkte. Hij vroeg me of ik niet voor hen wilde komen werken', zegt Borré.

Hij zou al lang buiten liggen als hij voor fondsen als Waterland of CVC zou werken en niet met overheidsgeld investeerde. Investeerder

Samen met Jurgen Ingels en diens fonds Smartfin investeerde Borré in 2017 met PMV in het satellietbedrijf Newtec. 'Ik heb Borré leren kennen als een goede onderhandelaar, een harde werker en een doorbijter', zegt Ingels. 'Een dealmaker van zijn kaliber vind je niet snel in België.' De investeerders verkochten Newtec met 200 miljoen euro winst.

Iemand anders zegt dat hij een 'alert, explosief en eigenzinnig' figuur is met een sterk karakter. 'Hij is eerder een ondernemer. Ik begrijp eigenlijk niet dat hij het zo lang uithoudt bij een organisatie als PMV.'

Een Belgische investeerder is dan weer erg kritisch. 'Hij zou al lang buiten liggen als hij voor private investeringsfondsen als Waterland of CVC zou werken en niet met overheidsgeld investeerde. Hij is een goed netwerker, maar als bestuurder is hij ondermaats', zegt hij verwijzend naar de situatie bij FNG. Daar is Ingels het niet mee eens. 'Bij Newtec was hij een uitstekend voorzitter.'

Schuldenberg

Door de situatie bij FNG komen PMV en dus Borré in een slecht daglicht te staan. 'Toen we investeerden, deed FNG het operationeel uitstekend', zegt Borré. Al had het bedrijf ook toen al een grote schuldenberg. 'Die wilden we deels wegwerken met de beursgang uit 2018', zegt Borré. Maar er kwam te weinig geld in het laatje.

Borré zegt dat hij orde op zaken heeft gesteld. 'In december werd ik voorzitter en in april kreeg het bedrijf een nieuwe financieel directeur, wat erg nodig was. Kijk wat er sindsdien allemaal gebeurd is', zegt hij.

Toch rijst de vraag of het zijn verdienste is dat de wantoestanden bij FNG naar boven kwamen. De beurswaakhond FSMA merkte vorige zomer al op dat er iets niet klopte.

'Borré en PMV hebben zich zwaar mispakt aan FNG. Ongelooflijk', zegt de criticus. 'Dat het zo ver is kunnen komen is alleen te verklaren door het feit dat investeerders zich bij PMV amper moeten verantwoorden voor hun keuzes.'