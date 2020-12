'De nachtploeg van Volvo komt niet meer voor bier en chips'

De nachtwinkeluitbater Ali Tariq verloor dit jaar bijna de helft van zijn klanten door het coronavirus. 'Overdag openen? Dat mag niet.'

In normale tijden zet Ali Tariq (40) zich iets na 22 uur schrap. Dan krijgt hij in zijn nachtwinkel Lo Bravo in Lochristi werknemers van de nabijgelegen Volvo-vrachtwagenfabriek over de vloer. 'Na hun late shift komen ze sigaretten of een biertje kopen, en vaak nemen ze er nog een zakje chips of een diepvriespizza bij.'

De Volvo-arbeiders komen al enkele maanden niet meer langs, want ze stuiten bij Tariq op een gesloten deur als ze van hun shift terugkeren. 'Net als alle andere nachtwinkels moet ik om 22 uur de deuren sluiten vanwege het coronavirus', zegt hij.

In de zomer mochten de cafés open blijven tot 1 uur, terwijl de nachtwinkels al om 22 uur moesten sluiten. Dat begrijp ik niet, want bij ons is het veiliger. Ali Tariq Eigenaar nachtwinkel Lo Bravo

De impact is enorm voor de ondernemer, die geboren werd in de Pakistaanse stad Gojra. 'Ook andere klanten blijven weg', zegt hij. 'Op een normale werkdag krijg ik 200 bezoekers over de vloer. Nu zijn dat er 100 tot 120. Ik moet het doen met de helft minder omzet. De mensen die wel komen, mogen we na 20 uur geen alcohol meer verkopen door corona. Ook die maatregel heeft grote gevolgen voor mijn omzet.'

Overdag openen om de verloren omzet te compenseren is geen optie. 'We mogen onze deuren overdag niet openen volgens de wet. Ik open mijn winkel om 18 uur en sluit om 22 uur.'

Delhaize en Colruyt

Van die vier uur zijn de eerste twee ook in normale tijden erg rustig. 'Dan zijn de Delhaize en de Colruyt nog open. Daar gaan mensen liever naartoe.' Tariq en de meeste andere nachtwinkeluitbaters leven van de late uurtjes, en zeker de periode rond middernacht.

Tariq zegt dat hij weinig mogelijkheden heeft om klanten te overtuigen toch naar zijn nachtwinkel te komen. 'Ik spoor vrienden en familie wel aan om langs te komen en ik communiceer ook via Facebook.' In zijn recentste post benadrukt hij dat zijn winkel open is op kerstavond, Kerstmis, oudjaar en Nieuwjaar.

Catastrofaal

Intussen probeert de ondernemer te overleven. 'De rekeningen blijven uiteraard komen: gas, elektriciteit, huur, telecom... Tot nu toe heb ik elke factuur kunnen betalen met het geld dat ik in de voorbije jaren spaarde. Maar ik hoop dat we snel weer open kunnen, ten laatste in maart of april.'

'Het is niet makkkelijk', zucht Tariq. 'Catastrofaal eigenlijk, want we zijn al vijf tot zes maanden zo bezig.'