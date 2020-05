'De retail overleeft een tweede lockdown niet'

Nu de coronamaatregelen verder versoepelen, mag België opnieuw gaan shoppen. Druk werd het wel, maar na acht weken van discipline bleef de chaos uit.

Het is maandagochtend, iets na tien. In de budgetketen Primark op de Meir in Antwerpen legt een vrouw een T-shirt in haar winkelmandje, dat al afgeladen vol zit. Vandaag mogen retailers na acht weken lockdown opnieuw de deuren openen. Volgt na het hamsteren van toiletpapier en bakkersgist nu ook een rush op kledingstukken? ‘Ik heb een zoontje van zes maanden oud, die heeft echt nieuwe kleren nodig’, zegt ze. ‘Hij is overal uitgegroeid, en online bestellen kost mij meer.’ Naar andere winkels gaat ze niet, straks is het ‘recht naar huis’.

Evidentie

Schermvullende weergave Bij de Stadsfeestzaal stond een rij wachtenden maandagochtend. ©Dries Luyten

Buiten de wachtrijen aan het grootwarenhuis Inno en het winkelcomplex de Stadsfeestzaal is het op dit ochtendlijke uur vrij rustig. En Antwerpen is voorbereid, met witgeverfde pijlen op de stenen van de Meir en grote led-schermen die richtlijnen flikkeren. Na twee maanden kennen we de nummer-één-regel - afstand houden - als geen ander. Echt onwennig is het niet. Wie staat aan te schuiven om binnen te mogen, doet dat netjes op anderhalve meter van elkaar, en een zichtbare meerderheid van het volk draagt mondmaskers.

Van de aanpassingen in de winkels kijkt niemand meer op. Aan elke inkom vind je ontsmettingsgel en staat een winkelmedewerker met uitleg en instructies. Die zijn overal dezelfde: kom alleen, hou afstand, betaal elektronisch en - als het kan - contactloos, volg de gemarkeerde wandelstroken en beperk de winkeltijd tot dertig minuten. Plexiglazen wanden aan de kassa’s en stickers op de vloer lijken bijna een evidentie. Het enige dat opvalt, zijn de kleurrijke promo's hier en daar: -20 procent bij H&M, -50 procent bij de schoenenwinkel Van Haren en -70 procent bij Vero Moda.

Er moet bewuster geshopt worden, met meer appreciatie voor de stenen winkels. Els De Maeijer Zaakvoerder Monar

Cash

De vrees leeft dat de lockdown het einde betekent van sommige winkels. Ketens pakken uit met kortingen, maar ook bij veel kleine zaken is er nood aan cash. ‘We gaan zeker niet braderen’, zegt Els De Maeijer (50). Samen met haar broer Tom runt ze de drie Antwerpse Monar-winkels, waarvan hun ouders vijftig jaar geleden de kiem plantten. ‘We waken al jaren over een goede cashflow. De huisbaas heeft de huur gehalveerd voor drie maanden. Ook de maatregel van tijdelijke werkloosheid helpt kosten te besparen.'

Schermvullende weergave Els De Maeijer van Monar, een familiebedrijf dat drie winkels heeft in Antwerpen. ©Dries Luyten

Nu hangt het van de consument af. Met een korting van 10 procent - 'die bieden we online al aan sinds de lockdown' - proberen ze die tegemoet te komen. Els De Maeijer is blij dat ze opnieuw klanten mag ontvangen, maar is realistisch. ‘Dit verlies maken we in 2020 niet meer goed. Dat duurt nog zeker vijf à zes seizoenen. We hebben een webshop, maar met de onlineverkoop hebben we maar 13 procent van onze normale omzet kunnen behalen.’

Tijdloos

Met een budget van 1.000 euro zijn hun winkels coronaproof gemaakt. 'Niet alle paskamers zijn toegankelijk, en na het passen worden de kleren gestoomd. De hoge temperatuur werkt ontsmettend, maar we houden de kleren ook nog 24 uur opzij. Morgen pas worden gepaste kleren opnieuw in de rekken gehangen.’

Ik blijf liever nog enkele weken langer dicht, om een nieuwe piek te vermijden. Marlot Kin Zaakvoerder Lot

De agenda van Monar verandert mee met de solden, die dit jaar uitzonderlijk in augustus vallen. ‘Normaal kopen we nu collecties aan voor het tussenseizoen. Dat doen we dit jaar niet. De bestellingen van de winterkledij worden uitgesteld naar augustus.’ Het grootste probleem is de stock: winterkledij die niet verkocht raakte in maart en april. ‘We proberen bepaalde items mee te nemen naar volgend jaar. Tijdloosheid is iets waar we al langer mee bezig zijn, maar waar we nu echt over nadenken. Ik hoop dat de perceptie bij de consument daarover verandert. Er moet bewuster geshopt worden, met meer appreciatie voor de stenen winkels.’

Stock

Die stock wordt voor meer merken een obstakel. De Belgische keten Xandres denkt erover na om deze zomer tijdelijke pop-upwinkels te openen om de niet-verkochte kleren van de hand te doen. ‘In juli en augustus komen er panden leeg te staan’, zegt CEO Patrick Desrumaux. ‘Niet iedereen gaat het halen. Dat klinkt hard, maar het is de realiteit. Ik zie nu al faillissementen bij onze multimerkenklanten. Voor winkels met een zware historiek is dit de druppel.'

Schermvullende weergave Tegen de middag verliezen de wandelstroken hun strikheid. ©Dries Luyten