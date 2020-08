'De start van de solden was absoluut rampzalig'

Tijdens de eerste week van de zomerkoopjes was het erg rustig op de Meir in Antwerpen.

De Antwerpse modewinkels verkochten deze week 80 procent minder dan in de eerste zomersoldenweek van vorig jaar. 'Klanten worden vaak kwaad als we hen op de regels wijzen.'

'Madam, jullie zijn wél samen! Daarstraks hebt ge gezegd dat ge samen zijt!' De gemoederen lopen hoog op tussen de bewaker van de Primark-kledingwinkel op de Meir in Antwerpen en twee vrouwen met elk een roze zakje van de lingeriewinkel Hunkemöller. Ze maken stampij omdat een van hen niet binnen mag. ''t Zijn niet mijn regels, maar die van de overheid', probeert de bewaker te sussen. Naast de twee vrouwen staat nog een andere vrouw te bokken omdat zij en haar twee kinderen niet binnen mogen. Ook zij had net een heftige discussie met de bewaker. Opeens zegt ze: 'Ik ga met de manager spreken.' Waarna ze de winkel binnen floept. De bewaker geeft de strijd gelaten op.

We rekenden erop dat we op de eerste dag van de solden de helft zouden halen van de omzet van de eerste soldendag vorig jaar. Het werd 25 procent. Kledingverkoper

Winkelen met twee of meer is verboden sinds het coronavirus aan zijn tweede ronde door België begon. Het is de voornaamste overheidsmaatregel om zogenaamde funshopping aan banden te leggen.

De gevolgen zijn groot: de Meir ligt er tijdens de eerste week van de zomerkoopjes erg rustig bij. Voorgaande jaren was het over de koppen lopen tijdens het jaarlijkse kortingenfestijn.

Wanneer we voorbij de glazen vitrine van Galeria Inno wandelen, denken we eerst dat de winkel gesloten is. Dan bespeuren we toch iemand. Bij The Sting is het potje handgel leeg, maar de winkel is een lege vlakte. 'De start van de solden was rampzalig', zeggen meerdere verkopers.

Dramatische verkoopcijfers

Overal horen we hetzelfde: de verkoop ligt 70 tot 80 procent lager dan in de eerste week van de zomerkoopjes een jaar geleden. 'Wij hebben tijdens de eerste zes soldendagen evenveel verkocht als op de eerste soldendag vorig jaar', zegt een verkoper van een Armani-winkel.

Wij hebben tijdens de eerste zes soldendagen evenveel verkocht als op de eerste soldendag vorig jaar. Verkoper Armani

Een gelijkaardige reactie horen we in een winkel van een Spaanse kledinggroep. 'Onze directie rekende erop dat we op de eerste dag van de solden de helft zouden halen van de omzet van de eerste soldendag vorig jaar. Het werd 25 procent', zegt een verkoper. Ook bij de parfumketen Planet Parfum krijgen we te horen dat ze de dagelijkse budgetten niet halen. 'Meestal is er gewoon niemand in de winkel.'

Om de tuin leiden

Primark is een van de weinige winkels waar we moeten aanschuiven, al staan we na vijf minuten al binnen. Daar wandelen we door een zee van ruimte naar een verkoper. 'Normaal ziet het hier tijdens de solden zwart van het volk, en moet je buiten heel lang aanschuiven', zegt ze. Zelfs nadat we ons als journalist geout hebben, bedekt haar mondkapje haar neus niet. 'Doorgaans winkelen hier heel veel gezinnen, maar die mogen nu niet binnen.'

Corona is nefast, maar ook de beslissing om de koopjes een maand uit te stellen is een slechte zet. Verkoper WE

Toch merken we dat heel wat shopduo's erin geslaagd zijn de ijverige bewaker om de tuin te leiden. 'Vaak worden mensen kwaad als we hen op de regels wijzen. Daarstraks kwam hier nog een klant van haar tak maken omdat ze tegengehouden was aan de ingang.'

De keten doet veel om funshoppen te ontmoedigen. 'De pashokjes zijn gesloten. Mensen moeten thuis passen', zegt de verkoopster. 'Ik begrijp het niet. In de Nederlandse Primarks kun je wel passen. Wij zijn echt heel streng.' Plots begint ze samenzweerderig zacht te praten. 'Ik was vorige week in de Efteling in Nederland. Daar waren geen mondmaskers.'

In de WE-kledingwinkel treffen we drie klanten en drie personeelsleden. 'Dat het zo rustig is, heeft te maken met corona, maar ook de move van de handelsfederatie Unizo om de koopjes een maand uit te stellen is nefast', zegt een verkoper. 'Ik hoor dat mensen al naar Nederland zijn geweest om te shoppen. Bovendien ontvangen wij normaal veel dagtoeristen uit binnen- en buitenland. Maar de buitenlanders konden in eigen land al genieten van kortingen.'

Kalme maand

Ze is niet de enige die hekelt dat de regering de solden uitstelde, op vraag van de zelfstandigenorganisatie Unizo. 'Veel mensen zijn met vakantie, en komen dus niet winkelen', zegt de verkoper van de modeboetiek Claude Pierlot in de parallelle Schuttershofstraat. Hier zien de chiquere boetieks even hard af als de publiekstrekkers op de Meir. 'Augustus is door de vakantie altijd een kalme maand. Ook wij lokken 70 tot 80 procent minder klanten.'

Als er weinig volk is, laten we toch groepen binnen. Kledingverkoper

In veel winkels staan de werknemers er werkloos bij. 'We moeten echt zoeken naar werk', zegt een verkoper. 'Het contrast met de vorige koopjes is groot. Normaal hebben we geen tijd om op te ruimen en schoon te maken, omdat we dan de ene na de andere klant moeten helpen.'

'Ik voel me meer politieagent dan verkoper', zegt een werknemer van de Armani-winkel. 'We moeten mensen vragen hun handen te ontsmetten of buitenzetten omdat ze in groep winkelen. Geregeld krijgen we boze reacties.'