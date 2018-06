De uitdagingen van de jongste beurstelg FNG

Het Belgische modehuis FNG krijgt binnenkort een volwaardige notering op de Brusselse beurs. Het heeft vers geld nodig om de e-commercespelers te kunnen bijbenen.

Het was al even geleden dat we nog een prospectus voor een beursgang te zien kregen met zo veel paginagrote foto’s. Daardoor kwam het totaal op 666 pagina’s (als dat maar geen voorteken is). Een korte samenvatting.

1. Wat is FNG?

De modegroep is tien jaar geleden opgericht door de ingenieur en CEO Dieter Penninckx, zijn vrouw en een vriend. Ondertussen bundelt ze meerdere modewinkelketens. In het begin lag de focus op vrouwen- en kindermode (Fred & Ginger, Van Hassels, CKS, Claudia Sträter en Miss Etam).

Begin 2016 redde FNG Brantano van het faillissement, en sindsdien horen daar ook schoenen bij. Brantano stopte prompt met brede reclamecampagnes en probeerde van zijn stoffige imago af te raken. Door de overname van Suitcase kwam ook (online) mannenmode in de portefeuille.

In het afgelopen boekjaar zette FNG een omzet van 482,4 miljoen euro neer (online 59 miljoen). Dat is 4,9 procent meer dan in 2016, als we doen alsof de overgenomen merken begin 2016 al in handen van FNG waren. De ambitieuze overnames leidden er in werkelijkheid toe dat de jaaromzet sinds 2015 (73 miljoen) snoeihard omhoogging.

2. Wat gebeurt er?

FNG wil tot 95 miljoen euro ophalen. Daarvoor creëert het 2,7 miljoen nieuwe aandelen en stijgt het totaal boven 10 miljoen stuks. Geïnteresseerde beleggers zullen 26,25 tot 29,75 euro betalen per aandeel. Ze krijgen een korting van een vijfde op de beurskoers net voor de operatie begon. Tegelijk verandert FNG in een volwaardig Brussels aandeel, al blijft de notering in Amsterdam bestaan. De groep staat nu al op de Vrije Markt in Brussel, een onbekend hoekje waar minder regels gelden. De notering in Nederland is een gevolg van een omgekeerde overname van R&S Retail Group in 2016.

Praktisch Op maandag 9 juli verschijnt het nieuwe FNG op Euronext Brussel. Vanaf vandaag tot en met 5 juli (16u) kunt u uw interesse in de nieuwe aandelen laten blijken via de begeleidende banken ING, Belfius, ABN AMRO of Bank Degroof Petercam. Belgische en Nederlandse kleine beleggers kunnen deelnemen. FNG was in 2016 nog verlieslatend, maar zette vorig jaar een nettowinst van 6,7 miljoen euro neer. Het is niet van plan ‘in de nabije toekomst’ winst te delen met de aandeelhouders. De laatste dividenduitkering dateert van voor de grote overname van R&S in Nederland in 2016. FNG stelt ruim 3.000 mensen tewerk. De volledige prospectus staat sinds gisteravond op de website van FNG en tijd.be/FNG.

Na de operatie zal het aandeel veel vlotter verhandelbaar zijn. Vandaag is minder dan 5 procent van het bedrijf niet in vaste handen. Dat uit zich in de handel. Woensdag wisselden slechts 3.300 stuks van eigenaar op de Nederlandse beurs, goed voor een omzet van amper 95.000 euro. De koers zakte met bijna een vijfde - naar de bovenkant van de prijsvork voor de nieuwe aandelen. Wanneer de nieuwe aandelen op 9 juni op effectenrekeningen geleverd worden, stijgt de free float naar 28,8 procent. Dat is ongeveer zo veel als bij de bouwgroep CFE, waar de holding Ackermans & van Haaren hoofdaandeelhouder is.

De vrij verhandelbare beurswaarde kan alleen zo’n kattensprong maken omdat de huidige aandeelhouders niet deelnemen aan de kapitaalverhoging. Integendeel: als de verkoop vlot loopt, zullen zij voor maximaal 15 miljoen euro van hun aandelen verzilveren. Het belang van de drie oprichters en grootaandeelhouders zal in dat geval zakken van 56,8 naar 42 procent. Ze willen niet onder 30 procent zakken, en mogen na deze operatie een halfjaar niets verkopen. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV bezit nu 5 procent en zal intekenen voor het volle pond.

3. Wat zijn de uitdagingen?

Om overnames aan te kunnen ging FNG heel veel schulden aan. Nu heeft het bedrijf hulp nodig om die te drukken. De verhouding tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst (aangepaste ebitda) lag aan het eind van 2017 op 3,2, wat FNG ‘relatief hoog’ noemt in de prospectus. Er moet niet veel gebeuren om die ratio verder de hoogte in te jagen. FNG geeft aan dat de verhouding van 3,2 naar 3,6 zou springen als de schuld onveranderd blijft en de ebitda dit jaar een tiende lager ligt dan in 2017.

Door de dreiging van e-commercespelers is dat een evidente bezorgdheid. ‘Die evolutie gaat hand in hand met minder bezoekers in winkels. Klassieke spelers reageren door te verkopen via zo veel mogelijk kanalen. Het aanbod personaliseren is de trend voor de komende jaren’, stelt FNG. Door de Brusselse operatie zakt de schuldratio in een keer naar 2 à 2,5. Het is de bedoeling ooit een evenwicht te vinden tussen 1 en 1,5. In dat geval heeft FNG theoretisch maar een jaar zoals 2017 nodig om schuldenvrij te zijn.

4. Waar gaat het nieuwe geld heen?

Ook FNG wil verkopen via zo veel mogelijk kanalen. 30 miljoen van de opbrengst van de nieuwe aandelen voegt de groep toe aan de cashvoorraad (90,4 miljoen eind 2017) voor interessante overnames. De rest, minstens 50 miljoen, gaat voor bijna een derde naar ICT (31%). ‘Het gedrag van consumenten bestuderen wordt steeds belangrijker.’ Een iets kleiner bedrag gaat naar het opfrissen van oubollige Brantano-winkels, en nog een fractie minder naar nieuwe winkels. Het is Penninckx’ droom om van Brantano een Belgische tegenhanger te maken van de Duitse e-commercegigant Zalando, die sterk is in de schoenen- en kledingverkoop.