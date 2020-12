Deal is rond: Jumbo-familie koopt Hema

De overname van de retailketen Hema is rond. Het akkoord met de verkopers was er al, maar nu hebben de supermarktfamilie Van Eerd (Jumbo) en de investeerder Parcom ook de financiering bij de banken rond.

In oktober was er al een overeenkomst tussen Hema en de kopers, maar de banken moesten nog worden overtuigd. Het is voor de derde keer in iets meer dan twee jaar tijd dat Hema van eigenaar verandert. Twee jaar geleden kocht de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn de keten terug van de investeringsgroep Lion Capital. Maar Hema ging gebukt onder een loodzware schuldenlast en Boekhoorn slaagde er niet in de keten op het juiste spoor te krijgen.