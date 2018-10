Decathlon dreigt met vertrek e-commercemagazijn uit België

De Franse sportwinkelketen Decahtlon dreigt ermee om zijn e-commercemagazijn van Willebroek naar Nederland te verhuizen. Wie vandaag een pakje bestelt bij Decathlon.be, krijgt dat toegestuurd via het nieuwe magazijn in Willebroek .

Decahtlon wil nachtwerk invoeren in Willebroek omdat het pakjes binnenkort binnen 24 uur bij klanten thuis wil leveren. Bovendien wil de keten ook de pakjes van de Nederlandse webwinkel versturen vanuit België, zei de Belgische directie twee jaar geleden . De plannen zouden 100 nieuwe jobs opleveren in België.

Tilburg

De keten dreigt ermee om dat plan op te blazen. Dat doet ze omdat ze er niet in slaagt om samen met de Belgische vakbonden een akkoord te sluiten over hoe nachtwerk zal worden georganiseerd in Willebroek.

We zijn momenteel constructief aan het overleggen met de directie. In december hopen we een akkoord te bereiken.

Dat scenario zal zich niet voltrekken, klinkt het bij de vakbonden. 'We zijn momenteel constructief aan het overleggen met de directie', zegt Vicky Hendrickx van de liberale vakbond ACLVB. 'In december zijn er nog twee vergaderingen tussen de vakbonden en de directie en dan denken we overeenstemming te vinden over de laatste details.' Ze erkent dat het dreigement naar Nederland te verhuizen druk zet op de vakbonden.