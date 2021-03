Delhaize bouwt grootste bottelarij van ons land in Kobbegem

Op de Delhaize-site in Kobbegem verrijst in april volgend jaar de grootste bottelarij van het land. Aan het nieuwe complex hangt een prijskaartje van 25 miljoen euro.

Delhaize behoort tot de grootste wijnverkopers van ons land. Al sinds 1880 trekt de keten zelf een deel van de wijn op flessen. ‘De helft van de wijn die we verkopen, bottelen we zelf’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Momenteel zijn de bottelarij en wijnkelders gehuisvest in de vroegere Delhaize-site in Osseghem.

Daar komt volgend jaar verandering in. Op de voormalige site van Het Laatste Nieuws in Kobbegem is de bouw begonnen van een nieuwe bottelarij. Het complex van 8.500 vierkante meter zal voorzien zijn van de nieuwste technologieën. In de bottelarij zal een permanente reserve van 2 miljoen liter wijn in de wijnkelders opgeslagen kunnen worden.

We schatten dat de capaciteit overeenkomt met het volume van 14 olympische zwembaden. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

De totale capaciteit van de bottelarij ligt hoger. ‘Die 2 miljoen is onze reserve, maar we bottelen veel meer. Hoeveel valt op dit moment nog niet in te schatten’, zegt de woordvoerder. 'We schatten dat de capaciteit overeenkomt met het volume van 14 olympische zwembaden. Alleen is niet duidelijk hoeveel die zwembaden gevuld zullen zijn.’

Aankopers op wandelafstand

De nieuwe bottelarij is een stap in de centralisatie van de diensten waaraan Delhaize al een tijdje werkt. In en rond Zellik ontstaat een ‘Delhaize Valley’. ‘Onze aankopers en proevers van wijn zaten al in Zellik, net als het distributiecentrum en het transport. Door onze nieuwe bottelarij in Kobbegem te bouwen zitten al die diensten op wandelafstand van elkaar’, zegt Dekelver.