Delhaize breekt verkooprecord door hamsteraars

De Belgische supermarktketen Delhaize verkocht begin dit jaar 10 procent meer dan een jaar eerder. Klanten hamsterden door het coronavirus. De winst steeg niet in gelijke mate door de extra kosten die het virus met zich meebracht.

In de eerste drie maanden van dit jaar gaven de Belgen 1,3 miljard euro uit bij de supermarktketen Delhaize. Dat is 10 procent of ruim 100 miljoen euro meer dan in het eerste kwartaal van 2019. De zelfstandige Proxy en AD Delhaizes, die vaak ook zondag open zijn, zagen de verkoop zelfs met bijna 11 procent stijgen.

De supermarktketen boekte meer omzet omdat mensen in maart begonnen te hamsteren toen duidelijk werd dat ook België in quarantaine zou gaan door de uitbraak van het coronavirus. Sinds het begin van de crisis boekten alle Belgische ketens samen 506 miljoen euro omzet extra, meldt het winkelvakblad Gondola op basis van cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Ook nu nog ligt de omzet wat hoger dan normaal. Doordat de horeca dicht is, eten mensen meer thuis.

Meer uitgeven

Klanten die bij Delhaize winkelden, gaven gemiddeld 10 procent meer uit dan een jaar eerder. Daardoor stegen de verkoopcijfers ondanks het feit dat er minder klanten over de vloer kwamen. De kassa's van Delhaize printten 14,7 miljoen kassatickets, tegenover 15,3 miljoen in 2019.

22 procent Onlineverkoop De onlinewinkel van Delhaize kreeg 22 procent meer bestellingen te verwerken.

De winst groeide minder fors omdat de kosten opliepen. Delhaize boekte een onderliggende bedrijfswinst van 31 miljoen euro, tegenover 29 miljoen euro vorig jaar. 'De extra omzet is met een kost gekomen, want dergelijke extra volumes op zo'n korte termijn verwerken is moeilijk', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Bovendien was op een bepaald moment 25 procent van het personeel afwezig. In een aantal winkels braken stakingen uit. Delhaize gaf zijn werknemers een premie en extra vakantiedagen als tegemoetkoming.

Bovendien moest Delhaize ook extra investeren in schoonmaakpersoneel en bewakingsagenten om de drukbezochte winkels veilig te houden. 'Onze winst is ondanks de grote omzetgroei vrijwel op het niveau van een jaar geleden gebleven', zegt Dekelver.

Online shoppen

Een deel van de verkoopstijging kwam ook van het groeiende aantal onlinebestellingen. Om niet besmet te worden, kochten klanten massaal hun boodschappen via de webshop van Delhaize. De onlineverkoop steeg 22 procent. Omdat de webwinkel niet winstgevend is, drukten de onlineverkopen de winst. Delhaize sloot tijdelijk zijn afhaalpunten in winkels en de dienst die boodschappen aan huis levert was wekenlang overbevraagd, waardoor er wachttijden waren en klanten vaak alsnog naar een fysieke winkel moesten.

De extra omzet is met een kost gekomen, want dergelijke extra volumes op zo’n korte termijn verwerken is moeilijk. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

Delhaize pikte in het eerste kwartaal omzet weg bij zijn concurrenten. Het marktaandeel steeg van 24 naar 24,5 procent. Dat percentage heeft Delhaize sinds 2013 niet meer gehaald.

Ook Delhaizes Nederlandse beursgenoteerde moederbedrijf Ahold Delhaize publiceerde donderdag zijn kwartaalcijfers (zie inzet). Voor het eerst rapporteerden de Nederlanders niet apart over hun winkels in België, Nederland (Albert Heijn) en Oost-Europa. De Tijd kon de Belgische cijfers achterhalen.

Aldi verliest

Delhaize is niet de enige keten die klanten afpakt van de concurrentie. Twee weken geleden zei de Franse supermarktketen Carrefour dat zijn Belgische winkels in het eerste kwartaal 1,1 miljard euro boekten. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Carrefour zei ook marktaandeel te hebben ingepikt, maar gaf geen verdere details.

De vraag rijst welke keten verloor. 'Wij alvast niet', zegt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt. 'Wij winnen al jaren klanten en dat was ook zo in het eerste kwartaal.'

Een kanttekening is wel dat Delhaize en Carrefour zich baseren op de cijfers van het bureau Nielsen. Lidl doet een beroep op GfK. Nielsen analyseert kassatickets, terwijl GfK enquêtes houdt bij consumenten. 'Gfk houdt rekening met producten zonder barcode, zoals fruit, groenten en andere verse producten. Nielsen doet dat niet.'

Colruyt brengt over een maand cijfers naar buiten en mag in aanloop van zijn halfjaarupdate geen belangrijke verkoopinfo delen. Volgens onze informatie ging de keten er licht op vooruit. Concurrent Aldi verloor marktaandeel. De Duitse keten wil zelf niet reageren.