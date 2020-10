Delhaize doekt stadswinkel-keten Fresh Atelier op

Delhaize sluit zijn Fresh Atelier-stadswinkels. De keten wou 200 winkels openen, maar de tien winkels die er effectief kwamen, bleven verlies maken. Hoeveel werknemers hun job verliezen is niet duidelijk.

Een klein stadssupermarktje waar je ook verse maaltijden kan kopen en online bestelde boodschappen kan afhalen. Met dat Fresh Atelier-concept pakte Delhaize twee jaar geleden uit. De keten rekende erop 200 Fresh Ateliers te openen op drukke locaties in grote steden als Brussel en Antwerpen.

Al in het begin werd duidelijk dat de keten een misser was. Het was moeilijk om de winkels met zo'n kleine oppervlakte rendabel te maken. Toch bleef Delhaize winkels openen, ook al waren het er maar tien en niet de geplande 200. Drie winkels sloot de keten intussen al. Na twee jaar trekt Delhaize de stekker er nu definitief uit.

Hoeveel jobs verloren gaan, wil het bedrijf niet kwijt. De keten timmerde de winkel in Leuven in de zomer al om tot een Shop & Go-buurtwinkel. Dat gebeurt ook met een winkel in Brussel. Over de andere Fresh Ateliers heerst onzekerheid. 'We bestuderen een evolutie van het bestaande concept', klinkt het in een persbericht. Delhaize neemt zich voor ook die winkels in een andere vorm te behouden, maar in Antwerpen gaat alvast één winkel onherroepelijk dicht.

Colruyt-kloon

De officiële verklaring voor de stopzetting is dat Fresh Atelier in de problemen kwam door de coronacrisis. Al wijzen ingewijden erop dat de keten ook zonder het virus slecht draaide. Klanten knappen erop af dat het productaanbod zelfs voor een buurtwinkel erg klein is.

Dat was al in het begin zo, maar het was Delhaizes filosofie dat klanten dat niet erg zouden vinden. Je kan in de winkels ook boodschappen afhalen die je bestelde op de webshop, met het hele Delhaize-assortiment. Maar dat was een misrekening.

Moeilijk

Delhaize heeft een pijnlijke geschiedenis met nieuwe winkelconcepten. Vier jaar geleden doekte het Red Market op. Die Colruyt-kloon kreeg Delhaize na jaren proberen niet winstgevend. Eerder flopte ook de stadswinkel Delhaize City.