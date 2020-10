Delhaize drijft Colruyt en co in het nauw met prijsrevolutie

De nieuwe klantenkaart van Delhaize is een stevige vernieuwing voor de supermarktsector. Ze zet de laagsteprijsgarantie van concurrent Colruyt onder druk. 'Hoe we reageren op de actie van Delhaize? Dat is interne keuken.'

De supermarktketen Delhaize geeft trouwe klanten via haar nieuwe klantenkaart en -app extra kortingen. Dat heeft gevolgen voor andere supermarkten. 'De prijzen die in onze supermarktrekken geafficheerd staan, kunnen niet langer zomaar vergeleken worden met die van de concurrentie', zei Delhaize-CEO Xavier Piesvaux vrijdag op de presentatie van de SuperPlus-klantenkaart. 'De prijzen in het schap zijn maximumprijzen. In de praktijk zullen veel klanten minder betalen. Het tijdperk van 'dé laagste prijs' is voorbij.'

Het tijdperk van 'dé laagste prijs' is voorbij. CEO Delhaize Xavier Piesvaux

Wie zijn klantenkaart gebruikt, krijgt voortaan sowieso 5 procent korting op alle gezonde producten in zijn winkelkar. Die hebben een 'nutriscore' A of B. Ze vullen volgens Delhaize de helft van de doorsneewinkelkar. Wie deze maand meer dan 200 euro uitgeeft bij Delhaize, krijgt volgende maand geen 5 maar 10 procent korting. Wie 500 euro spendeert 15 procent. Daarnaast krijgen kaarthouders nog andere kortingen die klanten zonder kaart niet krijgen.

Wie betaalt extra kortingen? Delhaize geeft zijn trouwste klanten extra korting op gezonde producten. Toch zal iemand de rekening ervoor betalen. 'Wij dragen de kosten als de leverancier niet actief in het verhaal meestapt', zegt Delhaize-topman Xavier Piesvaux. 'Maar leveranciers kunnen ook actief meewerken en de kosten mee dragen. We kunnen hen iets in ruil geven, waardoor ze zelf winnen. Bijvoorbeeld een kortingsactie die alleen geldt voor klanten in een door de leverancier gekozen doelgroep.' De CEO maakt zich sterk dat het nieuwe systeem de winstmarges ten goede komt. 'Onze verkoop zal erdoor stijgen, en dat kan een hefboom zijn voor de winst.' De keten beklemtoont dat ze geen prijsverhoging doorvoert om extra kortingen te compenseren.

'Zo kan Delhaize klanten vaker over de vloer doen komen', zegt Stefan Van Rompaey van het winkelvakblad RetailDetail. 'Als je aan het einde van de maand al 450 euro gespendeerd hebt en twijfelt om naar Delhaize of een concurrent te gaan, is de kans groot dat je voor Delhaize kiest. Want als je er nog eens 50 euro uitgeeft, krijg je de maand nadien meer korting.' De waarnemer vindt de keuze van Delhaize slim. 'Al vraag ik me af of alle consumenten het systeem voldoende zullen begrijpen, want het is wat complex.'

Voor de concurrenten van Delhaize wordt het moeilijk hierop te reageren. Zeker voor Colruyt. De keten werd marktleider door haar klanten steeds de laagste prijs te beloven.