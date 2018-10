Delhaize experimenteert met nieuwe stadswinkels

Supermarktketen Delhaize wil in de komende drie jaar 200 winkels openen van de nieuwe formule Delhaize Fresh Atelier. De stadswinkels zullen ter plekke bereide gerechten verkopen en ook fungeren als afhaalpunt van de webwinkel van Delhaize.

Donderdag doet een eerste winkel de deuren open in de Ravensteingalerij bij het station Brussel-Centraal. Dit jaar komt er ook nog een winkel in Leuven.

De winkels zullen een tijdje worden getest en gefintuned. Delhaize ziet potentieel voor in totaal zo’n 200 Fresh Atelier-winkels. ‘Zeker in Brussel en andere grote steden’, zegt Xavier Piesvaux, de CEO van Delhaize.

De winkels zijn zo’n 100 vierkante meter groot en zullen fungeren als afhaalpunt van de webwinkel van Delhaize. Ze komen bij de 117 bestaande afhaalpunten die er nu al zijn in de klassieke Delhaize-winkels.

Delhaize mikt met de stadsformule op drukbezette klanten. In de Fresh Atelier-winkels worden kant-en-klare maaltijden gemaakt zoals sushi, soep, salades en verse sappen. Ook producten zoals brood, fruit en drank zullen er voorhanden zijn.

Fysiek zullen er 1.500 producten in de rekken liggen.

Via de webwinkel zijn er 15.000 producten te krijgen. Onder andere kruiden en verzorgingsproducten zullen er fysiek niet aanwezig zijn.

Vanaf volgend jaar zal het mogelijk zijn om kassaloos te winkelen in de nieuwe winkels. Mensen zullen producten met hun smartphone kunnen scannen en ze via hun telefoon kunnen betalen. De winkels zijn elke dag van de week open van 7 tot 21 uur.

Delhaize maakt zich sterk dat het nieuwe winkelconcept inspeelt op het veranderende winkellandschap. Dat wijzigt doordat mensen steeds vaker online winkelen. Vorig jaar verliep 1,4 procent van de aankoop van boodschappen in België via het internet. In 2015 was dat nog 0,5 procent. ‘België loopt wat achterop, maar ook hier zal dat aandeel exponentieel groeien’, zegt Xavier Piesvaux, de CEO van Delhaize.

Daarnaast worden kleinere buurt- en stadswinkels steeds belangrijker. ‘Klanten hebben steeds minder tijd en ze willen dat Delhaize dichterbij komt’, zegt Piesvaux. ‘Dankzij de nieuwe winkels zullen meer klanten te voet of met de fiets in hun buurt online bestelde producten kunnen afhalen.’