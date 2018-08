Delhaize-families lossen greep op Ahold Delhaize verder

Jacques de Vaucleroy verkoopt de helft van zijn aandelen in Ahold Delhaize. Hij is de enige nakomeling van de stichters van Delhaize die nog in de raad van bestuur zit.

Tot voor kort had De Vaucleroy nog 829.023 Ahold Delhaize-aandelen, maar begin juli verkocht hij daar de helft van voor 8,1 miljoen euro. Dat ontdekte de Nederlandse nieuwszender RTL Z via de Nederlandse beurstoezichthouder AFM.

De Vaucleroy is de vicevoorzitter van de raad van bestuur (raad van commissarissen) van Ahold Delhaize . Hij is de enige nakomeling van de stichters van Delhaize die nog bestuurder is bij de distributiegroep.

Overname

Delhaize werd twee jaar geleden door zijn sectorgenoot Ahold opgeslokt. Na de overname herdoopte Ahold zich tot Ahold Delhaize. De voormalige aandeelhouder van Delhaize kregen samen 39 procent van de Ahold Delhaize-aandelen in hun bezit. De overige 61 procent bleef in handen van de Ahold-aandeelhouders.

Welke nakomelingen van de oorspronkelijke stichters bij de overname in 2016 nog aandelen van het bedrijf bezaten, was destijds al onduidelijk. Ook nu is niet bekend welke 'Delhaiziens' Ahold Delhaize-aandelen in hun portefeuille hebben.

Vlak voor de overname was het aandeel van de stichtende families in Delhaize Group naar eigen zeggen al tot 15 procent gedaald. In 1999 controleerden ze nog 35 procent van het kapitaal. Met de verkoop van de aandelen door de Vaucleroy trekken de nakomelingen van de stichters van het voormalige Delhaize zich nog wat verder terug uit de Nederlands-Belgische groep.

Greep gelost

15% Eigenaars Vlak voor Delhaize overgenomen werd door Ahold, bezaten de Delhaize-families 15 procent van de aandelen. Hoeveel ze van Ahold Delhaize controleren, is onbekend.

Delhaize werd in 1867 opgericht door zes broers van de Waalse familie Delhaize. Doordat hun nakomelingen vrouwen waren en kinderen toen alleen de achternaam van hun vader konden krijgen, verdween de familienaam 'Delhaize' al in de derde generatie. Het Delhaize-bloed stroomt sindsdien door het bedrijf via telgen van families zoals Vieujant en De Vaucleroy.

Jacques de Vaucleroy is wellicht de bekendste Delhaize-nakomeling. Hij heeft nooit in de directie van Delhaize gezeten, want hij bouwde zijn carrière uit in de bank- en verzekeringswereld. Zijn vader Gui de Vaucleroy was 39 jaar de CEO van de Delhaize-groep.

Vader De Vaucleroy gaf in 1999 de fakkel door aan Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, ook een nakomeling van de stichters. Toen Beckers in 2013 de CEO-stoel verliet, vertrok de laatste Delhaize-telg uit de directie van Delhaize.

Oranje

Sinds de overname kleurt de voormalige Delhaize Group Nederlands. Er zitten nog maar twee Belgen in de raad van bestuur, die negen leden telt. Naast Jacques de Vaucleroy is ook Proximus-CEO Dominique Leroy bestuurder.

Tot begin dit jaar waren ook de Belgen Johnny Thijs (ex-Bpost) en Patrick De Maeseneire (Jacobs Holding) bestuurders. Maar toen ze vertrokken werden ze niet vervangen.

Ook operationeel zijn de Nederlanders aan zet. Sinds begin dit jaar rapporteert de CEO van de supermarktketen Delhaize aan de CEO van Albert Heijn. Beide ketens werken steeds meer samen.