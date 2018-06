Delhaize opent dit jaar 40 nieuwe buurtwinkels

De Belgische supermarktketen Delhaize opent dit jaar 40 nieuwe winkels. Voor 2019 mikt de keten op hetzelfde aantal. Het gaat vooral om kleinere buurtwinkels van het merk Proxy Delhaize en Delhaize Shop & Go. Al jaren opent Delhaize meer van dergelijke winkels, die vaak laat en ook op zondag geopend zijn.

Delhaize opende vorig jaar 29 nieuwe winkels. De keten sloot er ook, want netto eindigde Delhaize het jaar met 764 winkels, één minder dan in 2016.

De vraag rijst of het winkelpark netto zal groeien. Elk jaar gaan er ook (buurt)winkels dicht. Vorig jaar kondigde Delhaize aan dat het 29 nieuwe winkels zou beginnen. Maar volgens het jaarverslag van het moederbedrijf Ahold Delhaize eindigde de keten 2017 met 764 winkels. Dat was er één minder dan in 2016.