Delhaize opent webwinkelpunten bij zelfstandige winkels

Met online afhaalpunten bij zelfstandige Proxy en AD Delhaizes kunnen Delhaize-klanten producten op de dag van bestelling afhalen.

Klanten van de supermarktketen Delhaize kunnen voortaan online boodschappen bestellen en ze de dag zelf nog ophalen. Dat is voorlopig bij wijze van test mogelijk in vijf Delhaizes, maar de keten wil het systeem binnenkort uitbreiden. 'In theorie kunnen 400 winkels zo'n 'same day collection' krijgen', zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Die komen boven op de 100 afhaalpunten die Delhaize al heeft in zijn eigen winkels. Daarnaast levert de keten ook boodschappen aan huis. On beide gevallen zit er één dag tussen de bestelling en de afhaling of levering.

Omzet verhogen

Met de nieuwe test wil Delhaize zijn online omzet verder verhogen. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de e-commerceomzet van de keten met 14,7 procent naar 14 miljoen euro.

De vijf testwinkels van Delhaize liggen in Brakel, Fontaine-l'Évêque, Grembergen, Meeuwen (Oudsbergen) en Sint-Amands en dragen het logo van Proxy Delhaize en AD Delhaize. Dat zijn winkels die Delhaize niet zelf uitbaat, maar die in handen zijn van zelfstandige ondernemers.

5.000 producten

Die zelfstandigen maken de online bestelde pakjes zelf in de winkel. Het aanbod bestaat uit 5.000 producten. 'Het gaat om de meest populaire artikelen, die in elke winkel te koop zijn. Onze volledige webshop heeft 20.000 producten', zegt Dekelver.

De pakketjes die klanten ophalen in de winkels die Delhaize zelf uitbaat, worden niet in die winkels gemaakt, maar komen uit magazijnen. Dat maakt het moeilijker om ze op de dag van bestelling beschikbaar te maken.

Carrefour

'Ook voor onze eigen winkels en de thuisleveringen willen we same day delivery mogelijk maken', zegt Dekelver. 'Maar dat is nog niet voor morgen.'