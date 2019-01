Delhaize sluit 2018 in schoonheid af

De supermarktketen presteerde in het slotkwartaal licht beter dan verwacht. Hetzelfde geldt voor de moedergroep Ahold Delhaize.

De Belgen shopten in het eindejaarskwartaal van 2018 voor 1,3 miljard euro bij Delhaize. Dat is 3,6 procent meer dan in 2017, toen er in die periode één openingsdag minder was.

Dat staat in de trading update van moedergroep Ahold Delhaize dat over de hele lijn met sterke cijfers uitpakt. De volledige resultaten volgen binnen een maand.

Delhaize, goed voor 777 winkels, stelt dat zijn marktaandeel vorig jaar in de lift zat. Jarenlang stonden omzet en winst onder druk, maar door het omgooien van het promotiebeleid werd het tij dit jaar gekeerd. De keten geeft minder, maar grotere kortingen.

De cijfers staan in schril contrast met de resultaten die Carrefour België gisterenavond bekenmaakte. In de laatste drie maanden van 2018 zakte de omzet 3 procent in, over heel het jaar was er een daling van 1,7 procent.

Naast Delhaize snoepte ook Colruyt klanten af van Carrefour. Tussen april en september (2018) steeg Colruyts marktaandeel van 31,9 tot 32,4 procent.

E-commerce

Ahold Delhaize kan algemeen terugblikken op een goed vierde kwartaal. De wereldwijde omzet dikte 3 procent aan tot 16,5 miljard euro. Analisten gingen uit van 16,4 miljard euro.

In de VS, met 1.961 winkels goed voor driekwart van de omzet, was er 2,6 procent groei. Ook de Food Lions wisten marktaandeel te winnen. En e-commerce ging 12 procent vooruit.

In Nederland (2.151 winkels), waar de omzet 3,6 procent aandikte ondanks een licht lager marktaandeel voor Albert Heijn, trokken de online verkopen (grotendeels Bol.com) 30 procent aan. In België was dat 29 procent.

Meer winst

Over heel 2018 zag Ahold Delhaize zijn omzet 2,5 procent stijgen tot 62,8 miljard euro. De winst per aandeel zal aan de bovenkant van de voorspelde vork 1,50 à 1,60 euro uitkomen.