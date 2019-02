Delhaize verhuist naar campus De Persgroep

Delhaize gaat zijn ondersteunende diensten in Molenbeek, zijn historische hoofdzetel, en Anderlecht verhuizen naar de gebouwen in Kobbegem (Asse), waar De Persgroep uit wegtrekt.

De keuze voor Kobbegem is niet onlogisch, want vlakbij ligt een belangrijk distributiecentrum van Delhaize. De verhuis is gepland voor de eerste helft van 2020. De Persgroep verhuist zoals bekend naar Antwerpen. Delhaize zal de site in Kobbegem huren van de vastgoedontwikkelaar WDP, sinds kort eigenaar van de site.

1.000 Verhuis Duizend werknemers van Delhaize krijgen een nieuwe werkplek.

Zo'n 1.000 personeelsleden van Delhaize krijgen een nieuwe werkplek. Naast de ondersteunende diensten in Molenbeek zullen ook de werknemers van de IT-diensten van het kantoor in Anderlecht in 2020 verhuizen naar Asse. Tot slot wil Delhaize in 2021 ook zijn wijnbottelarij verhuizen naar Asse.

Delhaize heeft het plan maandag meegedeeld aan het personeel. 'Nu gaan we in alle transparantie met de sociale partners en het personeel overleggen en de verhuizing goed voorbereiden', zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Afscheid van bakermat

De huidige kantoren in Sint-Jans-Molenbeek, nabij het metrostation Ossegem, zal Delhaize verkopen. De warenhuisketen was er al sinds 1883 gevestigd. Het was de Molenbeekse hoofdzetel die in datzelfde jaar De Leeuw / Le Lion als bedrijfssymbool deponeerde.

Dat was het begin van Delhaize De Leeuw als nationaal supermarktmerk.