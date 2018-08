Delhaize verkoopt meer en maakt meer winst

De onderliggende bedrijfswinst van Delhaize is in het tweede kwartaal met 6,8 procent gestegen tot 35 miljoen euro. De omzet is gestegen naar 1,3 miljard euro (+1,9%). De winstmarge stijgt van 2,6 naar 2,7 procent. De keten wint volgens zijn Nederlandse moederbedrijf Ahold Delhaize marktaandeel en snoept met andere woorden klanten weg bij concurrenten.

Een hele opsteker voor Delhaize, want de Belgische supermarktketen kromp tussen midden 2016 en eind 2017. Maandenlang slaagde het management er niet in om het tij te keren.

Meer kortingen

Die wijziging werpt zijn vruchten af. Dat bleek al in het eerste kwartaal van 2018, waarin de keten voor het eerst in anderhalf jaar weer groeide. In het eerste kwartaal daalde de winst wel. Dat is in het tweede kwartaal niet het geval, want toen nam de winst toe.