Delhaize werpt beenhouwers in de strijd tegen Lidl en Aldi

Delhaize gaat dit en volgend jaar 46 winkels in een nieuw kleedje steken. Door zijn klanten meer te bedienen wil de keten meer het verschil maken met zijn concurrenten zoals Aldi en Lidl.

De supermarktketen Delhaize heeft zijn winkel in Nijvel grondig verbouwd en gaat in de komende maanden nog tientallen winkels verbouwen naar het nieuwe winkelconcept. De winkels krijgen niet alleen een nieuw likje verf en nieuwe winkelrekken, maar ook enkele nieuwigheden.

200 miljoen Investeren Delhaize investeert dit en volgend jaar telkens 200 miljoen euro in de renovatie van zijn winkels. Dat is even veel als in de voorbije jaren.

De vernieuwde winkels leggen meer de nadruk op gemaksproducten. Wie de winkel binnenloopt, belandt niet in de groente- en fruitafdeling, maar loopt langs een toog waarachter personeel verse maaltijden zoals salades, soep en warme gerechten bereiden. Tegenover de toog staan voorverpakte maaltijden en een rek met gekoelde dranken. ‘Het is de bedoeling dat gehaaste klanten de winkel binnen kunnen lopen, een maaltijd kunnen nemen, de kassa passeren en weer buiten lopen’, zegt Ilya Van den Borre van Delhaize.

Slagerij

Wie de maaltijdtoog voorbijloopt komt verderop aan de slagerijafdeling, die een bedieningstoog heeft. ‘Daarmee kunnen we een betere service bieden. Klanten kunnen er zeggen welke stukken vlees ze willen en hoe dik ze die gesneden willen.’

5 Schermen Via vijf aanraakschermen kunnen klanten online enkele honderden producten kopen die niet in de winkel liggen.

De keten vergroot ook zijn aanbod. In de nieuwe winkels kunnen klanten zowat 20.500 producten kopen, tegenover 20.000 in de oude Delhaizes. Om zijn aanbod te vergroten sloot Delhaize bijvoorbeeld samenwerkingen af met premiumchocoladeproducent Godiva en met Van Dender, een lokale chocolatier uit Schaarbeek.

Via vijf aanraakschermen in de winkel kunnen klanten ook meer producten verkopen die fysiek niet in de winkelrekken liggen. In het wijnrayon kunnen ze 150 vaak duurdere wijnen bestellen die niet te koop zijn in de winkels. Digitaal bestelde wijn, babyvoeding, dierenvoeding en hygiëneproducten worden thuis geleverd of kunnen de dag na aankoop in de winkel worden opgehaald.

Aldi en Lidl

Delhaize lanceert zijn nieuwe winkelstijl wellicht niet toevallig enkele maanden nadat concurrent Aldi aankondigde zijn winkels te vernieuwen en daarvoor 350 miljoen euro zal investeren. De budgetketen legt net als concurrent Lidl steeds meer de nadruk op bereide voeding en fraaiere winkels.

Lidl en Aldi verkopen sinds enkele jaren ook een beperkt aanbod merkproducten en komt zo meer in het vaarwater van klassieke ketens zoals Delhaize en Carrefour. ‘Met dit nieuwe winkelconcept kunnen we inspelen op de snel veranderende vereisten van de klant’, zegt Delhaize-CEO Xavier Piesvaux.

Onze vernieuwde winkels zullen draaien met dezelfde hoeveelheid personeel. Ilya Van den Borre Corporate-affairsdirecteur Delhaize

De vernieuwde Delhaize-winkels bevatten meer producten dan de oude, maar toch zijn ze even groot. ‘Doordat er meer producten uitgestald staan op een kleinere oppervlakte, moeten we de rekken vaker aanvullen’, klinkt het bij Delhaize. ‘Maar dat is geen probleem. Onze nieuwe winkelstructuur laat dat extra werk toe.’

Nochtans klaagde het personeel over te hoge werkdruk toen de nieuwe manier van werken enkele jaren geleden in de winkels werd geïntroduceerd. ‘Die problemen zijn nu weggewerkt’, zegt Van den Borre.

Foodmaker

De uitbating van de vernieuwde winkels kost niet meer dan die van de oude. ‘We hebben meer bediening, maar dat kunnen we aan met het huidige personeelsbestand’, aldus Van den Borre. De maaltijdentoog aan de ingang van de winkel wordt bijvoorbeeld uitgebaat door een externe partner, Foodmaker. Dat Kempense bedrijf en Delhaize verdelen de omzet die de toog genereert. Hoe exact willen beide bedrijven niet kwijt.