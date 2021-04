Delhaize wijzigt naam voor reclamecampagne

Een maand lang verandert Delhaize zijn naam in 'Belhaize'. Zo wil de supermarktketen - eigendom van het Nederlandse Ahold Delhaize - in de verf zetten dat het Belgische producten verkoopt.

Van 6 tot 2 juni herdoopt Delhaize zich tot 'Belhaize'. Twee van de 763 winkels (Wilrijk en Waterloo) krijgen tijdelijk een ander logo. Dat geldt voor ook enkele verpakkingen van het huismerk Delhaize.

Met de reclamecampagne wil Delhaize in de verf zetten dat 70 procent van zijn aanbod uit Belgische producten bestaat. Die komen van 1.600 Belgische leveranciers.

In maart verdween met Dominique Leroy de laatste Belg uit de directie van Delhaizes moederbedrijf Ahold Delhaize.

Delhaize spendeert jaarlijks 3 miljard euro aan Belgische producten. Dat is een bedrag dat zo terugvloeit naar de lokale Belgische economie, stelt het bedrijf. 'Het is onze ambitie het aandeel van de Belgische producten in onze rayons te blijven laten groeien', zegt CEO Xavier Piesvaux, een Fransman.

Het nieuws komt een maand nadat met ex-Proximus-CEO Dominique Leroy de laatste Belg verdwenen is uit de raad van bestuur van Delhaizes moederbedrijf Ahold Delhaize, dat ook Albert Heijn en Bol.com omvat. De Nederlandse winkelgroep nam het voormalige Belgische familiebedrijf in 2016 over.

Delhaize Group was actief in Belgiƫ, de VS en (Zuid-)Oost-Europa. Het hoofdkantoor van de fusiegroep Ahold Delhaize bevindt zich in het Nederlandse Zaandam. De laatste Belg verdween drie jaar geleden al uit de directie van Ahold Delhaize.